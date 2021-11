Giovanni Sebastiani in libreria con “24 ore con un matematico”

Si intitola “24 ore con un matematico” il nuovo libro di Giovanni Sebastiani, fisico e matematico dell’Istituto per le applicazioni del calcolo “Mauro Picone” del Cnr

Giovanni Sebastiani, fisico e matematico dell’Istituto per le applicazioni del calcolo “Mauro Picone” del Cnr, è l’autore del vomune “24 ore con un matematico”, destinato a un pubblico di non addetti ai lavori, sulla pervasività della matematica nella vita quotidiana delle persone. Un viaggio alla portata di tutti nella magia quotidiana dei numeri.

Con un linguaggio semplice, ripercorrendo una giornata qualunque della vita di tutti noi, Sebastiani spiega cosa c’è dietro ciò che ci appare scontato, da una ricerca su Google, alle misure di sicurezza di accesso ai nostri device, alla possibilità di fare una TAC. Questi e molti altri esempi sono funzionali a far comprendere al lettore quanto sia importante dotarsi di strumenti matematici per il progredire della conoscenza e quanto sia inevitabile appassionarsi delle materie scientifiche per chi, ad esse, si approcci senza preconcetti e paure.

L’autore è considerato uno dei più attivi analisti Cnr dei dati sulla pandemia da Covid-19 e si occupa da anni anche di modelli matematici applicati alla sismologia.

Il libro è edito da Piemme Edizioni (Gruppo Mondadori).

