Drag Race Italia arriva su Discovery+

Drag Race Italia arriva il 19 novembre su Discovery+: chi sarà la prima Italia’s Next Drag Superstar?

La gara più truccata del mondo sta per arrivare anche in Italia. Prende il via il 19 novembre Drag Race Italia, l’acclamato show ideato da RuPaul vincitore di 24 Emmy Awards. Nel corso di 6 puntate, 8 concorrenti dovranno superare una serie di prove per portarsi a casa l’ambito titolo. In giuria 3 nomi d’eccezione: Tommaso Zorzi, Chiara Francini e Priscilla.

Drag Race è un reality show americano ideato e condotto da RuPaul. Il programma vede sfidarsi un gruppo di drag qeen per vincere 100.000 dollari e il titolo di America’s Next Drag Superstar. La serie originale è in streaming su Netflix.