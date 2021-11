Desperado Rain su YouTube con il nuovo video

Desperado Rain online con “Babylon Rosso Fuego”: disponibile su YouTube il video del singolo dell’artista italo-marocchino

Già disponibile su tutte le piattaforme digitali, esce su Youtube il videoclip ufficiale di Babylon Rosso Fuego, il nuovo singolo del rapper, cantautore e scrittore Desperado Rain per la label Atelier 71. Dopo diversi anni di assenza dalla scena, l’artista italo-marocchino torna con un nuovo brano dal concept fresco e ricco di tematiche che anticipa il suo nuovo album “Le Avventure di Victor Sugo“, previsto in uscita questo autunno.

Babylon Rosso Fuego, con le sue liriche e le tinte urban che ne avvolgono il significato, è un inno alla consapevolezza e alla autodisciplina come elementi fondamentali per raggiungere i traguardi personali. Una riflessione notturna, accompagnata dalle suggestive immagini del videoclip del regista Andrea Cleopatria, che racconta e svela luci e ombre della vita dell’artista, i desideri, gli affetti, le paure e gli ostacoli affrontati.

Con questo singolo, Desperado Rain conferma la versatilità artistica che lo contraddistingue e che da sempre gli permette di spaziare tra diversi generi musicali. Un’altra prova superata in cui l’autore riesce a cimentarsi su una produzione fresca, portandosi dietro il suo background, le sue influenze e riuscendo a trasportare immediatamente l’ascoltatore nel suo mondo dal ricco e coinvolgente immaginario.

BIO

Desperado Rain, all’anagrafe Idriss Hannour, è un rapper, cantautore e scrittore italo-marocchino. Inizia il suo percorso musicale da solista nel 2009 in Marocco pubblicando i suoi primi mixtape ed EP autoprodotti. Dopo un lungo viaggio oltreoceano, si stabilisce infine a Milano dove fonda insieme al producer, rapper e imprenditore Dimitri Paziest Piccolillo la label Atelier 71, una realtà e movimento culturale legato al mondo della Black Music che si spende in diversi progetti ed iniziative in tutta Italia a sostegno del genere. Questa realtà vanta nel roster i nomi di Arya, Desperado Rain, Ezechiele, Jaybee Vibes, Paziest, Tamashi Pigiama. Dalla musica, al merchandising, agli eventi, Atelier 71 si muove nel tessuto culturale della nostra penisola a 360°. Creata da artisti, con artisti e per artisti, la label è anche organizzatrice fra gli altri dell’evento dedicato al beatmaking Milano Loop Sessions, che conferma l’amore per la Black Music in tutte le sue sfaccettature.