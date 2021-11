Videogiochi, è uscito Call of Duty: Vanguard

Videogiochi, si torna in guerra con Call of Duty: Vanguard. Il nuovo capitolo della saga disponibile da oggi per PC e console

Si torna sul campo di battaglia con il nuovo Call of Duty: Vanguard, il nuovo capitolo della popolare saga di Activision disponibile da oggi per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

I giocatori assisteranno alle origini della Task Force One in una vasta campagna narrativa ambientata nella Seconda Guerra Mondiale, che abbraccia i fronti orientale e occidentale dell’Europa, il Pacifico e il Nord Africa. Oltre alla modalità Campagna, il nuovo capitolo comprende le modalità Multiplayer (con 20 mappe al primo giorno di lancio) e Zombi.

Entro la fine dell’anno, inoltre, i giocatori di Vanguard saranno immersi in una nuova esperienza Call of Duty: Warzone completamente integrata con una mappa completamente nuova, un nuovo gameplay e nuove esperienze.