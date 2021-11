Vanessa Pallucchi nuova portavoce del Forum del Terzo Settore

Terzo Settore, Vanessa Pallucchi è la nuova portavoce del Forum. AVIS Nazionale fa il suo ingresso tra i nuovi organi del Direttivo

Vanessa Pallucchi è la nuova portavoce del Forum del Terzo Settore. L’assemblea riunitasi a Roma ha indicato nella vice presidente di Legambiente la persona che assumerà il ruolo che Claudia Fiaschi aveva ricoperto negli ultimi 4 anni. Ma c’è un’altra novità.

AVIS Nazionale fa il suo ingresso tra i nuovi organi sociali del direttivo del Forum, con l’elezione di Alice Simonetti, componente dell’Esecutivo Nazionale con delega alle Politiche Internazionali, come rappresentante: «Sono molto felice per questa nomina – racconta – non solo a livello personale, ma per tutta la nostra associazione. Questa presenza avisina nel Forum arriva proprio in un momento storico in cui tutto il settore è atteso da sfide importanti, sia nella gestione dei fondi previsti dal PNRR sia per il raggiungimento degli obiettivi inseriti nell’Agenda 2030. In più, e l’assemblea lo ha più volte ricordato, la riforma del Terzo Settore deve rappresentare la priorità per tutti noi». Una sfida che AVIS non può non raccogliere: «Il nostro bagaglio di esperienza e competenze come grande realtà del volontariato italiano ci permetterà di portare un contributo fondamentale sui temi di salute e inclusione – conclude – In più, dal RUNTS al nuovo sistema fiscale per gli ETS, la nostra associazione sarà la protagonista di tutte queste partite importanti da vincere insieme. Alla nuova portavoce auguro buon lavoro da parte mia e di tutta AVIS».

Combattere le diseguaglianze, affermare un modello di sussidiarietà circolare, spingere per il completamento della Riforma, sono alcune delle priorità che Vanessa Pallucchi ha indicato in occasione della sua nomina. Obiettivo dichiarato è quello di «proiettare il Forum (che rappresenta 94 organizzazioni nazionali e oltre 158.000 sedi territoriali nel volontariato, nell’associazionismo, nella cooperazione e dell’impresa sociale) verso il futuro. Noi per primi dovremo adeguare il nostro modello organizzativo e di funzionamento per valorizzare tutte le ricche e diverse esperienze dei vari soggetti che compongono il Terzo settore e il Forum stesso, unitamente a un nuovo protagonismo del territorio a partire dai Forum regionali e territoriali. Per questo – ha ribadito – è fondamentale il sostegno agli ETS a garanzia della sostenibilità e della prosecuzione delle proprie attività e servizi soprattutto dopo le difficoltà emerse dal post pandemia».

FONTE: AVIS