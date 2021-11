San Diego: sboccia l’aro titano, il fiore che puzza

A San Diego è sbocciato il fiore più puzzolente del mondo: l’aro titano è famoso per il suo odore di carne in decomposizione

Dire “profumi come un fiore” non è sempre un complimento. Soprattutto se il fiore in questione è un aro titano (Amorphophallus titanum), una specie molto particolare che impiega dai 7 ai 10 anni per sbocciare. Oltre ai lunghi tempi di fioritura, una delle sue caratteristiche principali è proprio il suo ‘profumo’, molto simile all’odore della carne in decomposizione. Uno di questi speciali esemplari, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è sbocciato al San Diego Botanic Garden, dopo un’attesa di ben 5 anni.

Originaria di Sumatra, Indonesia, l’aro titano è noto per l’odore pungente del suo spadice, una strategia di riproduzione per attirare impollinatori, prevalentemente coleotteri e mosche. Allo spadice deve anche il suo nome scientifico, ‘Amorphophallus titanum’: la sua forma, infatti, ricorda un fallo e può crescere fino a 3 metri di altezza.