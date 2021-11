Maria Paradiso nel Board dell’International Science Council

Maria Paradiso, docente dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, eletta nel Governing Board dell’International Science Council

La professoressa Maria Paradiso (Università degli Studi Federico II di Napoli), geografa, rappresentante titolare per il Cnr in IGU/UGI (International Geographical Union), è stata eletta come Membro del Governing Board di ISC (International Science Council) per il triennio 2022-2024.

Da molti anni il Cnr aderisce a ISC, organismo scientifico internazionale non governativo formato nel 2018 dalla fusione dell’International Council for Science (ICSU) e dell’ISSC (International Social Science Council) che annovera oltre 200 membri tra unions e associazioni internazionali di scienze naturali e sociali, organizzazioni scientifiche nazionali e regionali tra cui accademie, centri di ricerca, istituti e fondazioni (https://council.science/).

Il nuovo Governing Board, Organo decisionale centrale di ISC affronta la sfida in corso di garantire che la scienza abbia un crescente impatto sull’agenda multilaterale. Le scienze naturali e sociali hanno un ruolo fondamentale da svolgere in quanto il mondo affronta sfide complesse: dal COVID-19 al cambiamento climatico, dalla riduzione dei conflitti a disuguaglianze di varia natura con le tecnologie in rapida evoluzione.

L’International Science Councilfavorisce l’approccio multidisciplinare ai problemi globali e fornisce alta consulenza scientifica ai governi anche per favorire il dialogo tra scienza, politica, società e settore privato. ISC ha quindi un ruolo fondamentale da svolgere nel lavorare con la comunità scientifica, la comunità politica e la società per garantire risultati migliori per le persone e per il pianeta.

Il Cnr aderisce a ISC e a IGU con rappresentanti nominati.

Per info: https://www.cnr.it/it/organismi-scientifici-internazionali