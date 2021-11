Malaria: OMS raccomanda il vaccino di GSK

L’OMS raccomanda un’ampia diffusione tra i bambini dell’Africa sub-sahariana e in altre regioni con tassi di trasmissione da moderati ad alti del vaccino di GSK contro la malaria

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha raccomandato l’uso diffuso del vaccino contro la malaria di GlaxoSmithKline tra i bambini dell’Africa sub-sahariana e in altre regioni con tassi di trasmissione da moderati ad alti. “Per secoli, la malaria ha perseguitato l’Africa sub-sahariana, causando immense sofferenze personali”, ha detto Matshidiso Moeti, direttore regionale dell’OMS per il continente, aggiungendo “abbiamo sperato a lungo in un vaccino efficace contro la malaria e ora, per la prima volta, lo abbiamo”.

L’agenzia statunitense ha detto che la sua raccomandazione si basa sui risultati di un programma pilota in corso in Ghana, Kenya e Malawi che dal 2019 ha raggiunto con almeno una dose più di 800.000 bambini. Il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha suggerito che usare Mosquirix (questo è il nome del vaccino), che è anche noto come RTS,S, “in aggiunta agli strumenti esistenti per prevenire la malaria potrebbe salvare decine di migliaia di giovani vite ogni anno.”

Una prima sperimentazione aveva dato risultati insoddisfacenti

I risultati finali di una sperimentazione di fase III condotta nel 2015 hanno dimostrato che il vaccino previene circa il 32% dei casi di malaria grave nei bambini piccoli per un periodo di osservazione di quattro anni, molto inferiore all’efficacia di altre vaccinazioni infantili, comprese quelle contro il morbillo o la varicella. L’OMS ha rinunciato a raccomandare un’ampia diffusione del Mosquirix in quel momento, preferendo distribuirlo come parte dei programmi pilota in Ghana, Kenya e Malawi al fine di raccogliere più dati sulla sua sicurezza ed efficacia in un ambiente reale.

Casi gravi drasticamente ridotti in uno studio recente

Successivamente, i dati pubblicati nel NEJM lo scorso agosto provenienti da uno studio su 6000 bambini dai cinque ai 17 mesi in Burkina Faso e Mali hanno mostrato che dopo tre anni la combinazione di chemioprevenzione stagionale della malaria (SMC) e Mosquirix ha abbassato di circa il 70%gli episodi clinici di malaria, i ricoveri ospedalieri con malaria grave definita dall’OMS e le morti per malaria rispetto al solo SMC.

GlaxoSmithKline ha detto che sta lavorando con i partner per sviluppare modi per garantire “un accesso equo e a lungo termine” al suo vaccino, notando che si è impegnata a donare fino a 10 milioni di dosi e a fornire fino a 15 milioni di dosi all’anno, dopo una raccomandazione e un finanziamento per un uso più ampio, da rendere disponibile a un prezzo non oltre il 5% al di sopra del costo di produzione. Inoltre, un trasferimento di prodotto, compreso il trasferimento di tecnologia per la produzione di antigeni a lungo termine, è anche in corso con la casa farmaceutica indiana Bharat Biotech.

GlaxoSmithKline fa sapere che finora sono state somministrate più di 2,3 milioni di dosi del suo vaccino contro la malaria a base di proteine ricombinanti. “La domanda della comunità per il vaccino è forte e l’evidenza dimostra che può essere efficacemente consegnato attraverso la piattaforma di immunizzazione di routine dei bambini”, ha aggiunto.