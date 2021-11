I Loren tornano con il singolo “Uniti”

Si intitola “Uniti” il nuovo singolo della band dei Loren, fuori per Garrincha Dischi: il brano da oggi su tutte le piattaforme streaming

A tre anni dal loro album d’esordio, i LOREN tornano a farsi sentire a gran voce con un nuovo singolo: “Uniti”, un inno trascinante e coinvolgente che come un raggio di luce squarcia il buio di questo particolare periodo storico, in uscita il prossimo 5 novembre per Garrincha Dischi.

Un brano pop-rock che alterna tastiere dal sapore retrò ad una sezione ritmica galoppante, traducendosi in uno sguardo nostalgico al passato che però nutre grande speranza verso il futuro. Un futuro migliore, carico di nuove opportunità di crescita e stimoli a dare il massimo, ma soprattutto di sfide da affrontare insieme, come una squadra, rimanendo uniti per vincere.

«Uniti – racconta Francesco Mucè, voce della band – è stata scritta mentre tutti i progetti a cui stavamo lavorando ci stavano scivolando via dalle mani. È un brano dritto e diretto con tutta la smania di quando fai una cosa che ti mancava fare da un sacco di tempo. Parla di quello che ci è mancato e di come siamo cambiati, delle città vuote e degli sforzi per tenerle vive. Parla della paura di perdere e di perdersi ma soprattutto dell’unica cosa che ci ha tenuti vivi: restare uniti.»

BIOGRAFIA

I LOREN nascono a Firenze nel 2018 da cinque amici molto attivi nella scena musicale locale, che decidono di raccogliere, e mettere insieme, tutte le esperienze precedenti sotto questo nome. Nel Dicembre del 2018 pubblicano per Garrincha Dischi l’album d’esordio omonimo che raccoglie consensi sia di critica che di pubblico, a cui fa seguito un tour di concerti nelle principali città italiane. Durante le registrazioni nascono collaborazioni, divenute col tempo amicizie, con Enrico Roberto ‘Carota’ (Lo Stato Sociale), CIMINI, Nicola ‘Hyppo’ Roda (Keaton). I LOREN guardano alla tradizione della musica leggera italiana per i testi mentre, per quanto riguarda il mondo sonoro, ai maggiori gruppi della scena pop-indie internazionale.

Nel 2021 ritornano sulle scene con un nuovo singolo “Uniti” in uscita il 5 novembre sempre per Garrincha Dischi, prima anticipazione del nuovo album in uscita nel 2022.