Ethos online con una nuova canzone

Disponibile in radio e nei digital store “Ti racconterò”, il nuovo singolo di Ethos, scritto dallo stesso artista con Andrea Papazzoni e Mario Meli di Gotham Dischi

“Ti racconterò è uno spaccato dei sentimenti contrastanti provati da un qualunque ragazzo di vent’anni. “Il brano è figlio della confusione emotiva – racconta Ethos – un misto di dubbi, insicurezze, curiosità ed entusiasmo. Il mix di emozioni provato sfocia nell’alternarsi di strofe toccanti e riflessive con un ritornello dalle melodie allegre e coinvolgenti”.

https://www.instagram.com/therealethoss/

Federico Lucini, in arte Ethos, nasce a Como nel 2000. Da sempre affascinato dalla musica, scrive le sue prime rime durante gli anni del liceo, trovando cosi un modo di raccontarsi.

Le prime pubblicazioni arrivano intorno alla fine del 2019, mentre nel gennaio del 2020 pubblica “Parigi”, una ballad malinconica che rappresenta l’inizio del suo percorso: ad oggi il brano conta più di tre milioni di streaming tra Spotify e YouTube.

Con le release successive entra diverse volte in “Generazione Z” e “Top 50 Viral Italia” su Spotify. Pubblica il singolo “Tu sei uguale a me”, prodotto da Pi Greco, poi a a settembre 2021 entra ufficialmente a far parte della realtà di Gotham Dischi.