Will and the People al Biko di Milano nel 2022

Dopo l’uscita dell’ultimo singolo “Animal” la band di Brighton Will & The People ha annunciato i dettagli del nuovo album “Past The Point Of No Return” e del successivo tour in partenza a novembre in seguito ai recenti spettacoli sold out a Londra e Brighton, oltre a festival come Boardmasters e Green Man, dove hanno suonato come headliner sul palco dei Chai Wallahs.

Dell’album, registrato al The Libertines ‘The Albion Rooms in una sola settimana, la band racconta così: “Rappresenta un viaggio dell’anima che parte dall’oscurità e dalla depressione di un luogo perduto e apparentemente senza speranza, passando per la realizzazione della necessità di cambiare, del bisogno di migliorarsi, arrivando infine a una felicità indissolubile nei confronti di tutti gli aspetti della vita. La vita è bella e può essere vissuta con gioia e grazia. Se si resta fedeli alle proprie passioni e credenze, la felicità rimane lì dov’è. L’album “Past the Point of no Return”, è l’incontro tra passato e presente nel nostro viaggio nel futuro. Un diario a quattro voci che racconta come concepiamo la vita in questo momento.”

La musica dei Will & The People è nostalgica, colorata, sia dal punto di vista melodico che lirico, ma riesce anche a prendere a cazzotti; chitarre pesanti, linee di synth accattivanti e batteria incisiva incorniciano le loro meravigliose composizioni. Dal vivo sprigionano una forza da non sottovalutare, ed è in queste occasioni che brillano sul serio.