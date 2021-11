Sex And The City: la casa di Carrie in affitto su Airbnb

Sex And The City: l’appartamento di Carrie Bradshaw in affitto su Airbnb. Si potrà dormire nel letto della protagonista, sbirciare nel suo guardaroba e sorseggiare un Cosmopolitan

Buone notizie per i fan di ‘Sex and the city‘. Per promuovere l’imminente arrivo della nuova serie revival ‘And just like that’, l’appartamento della protagonista Carrie Brasdshaw, interpretata da Sara Jessica Parker, apre le porte ai tanti che hanno condiviso le sue avventure nella Grande Mela sul piccolo schermo. Ma c’è di più la casa della protagonista di ‘Sex and the city’, potrà essere affittata. Finora ai tanti fan in pellegrinaggio nei luoghi della serie era concesso soltanto di scattare foto sotto i gradini dell’iconica scalinata al numero 66 di Perry Street, nel quartiere di West Village; ora potranno dormire nel letto della protagonista, sbirciare nel suo guardaroba e sorseggiare un Cosmopolitan seduti alla scrivania di Carrie con di fronte il suo pc nero, con tanto di post-it appiccati sopra.

Tutto ciò è stato possibile grazie a Airbnb che ha ricreato l’appartamento nei suoi minimi dettagli, con l’aiuto di ‘un’amica speciale’. “E proprio così… @Airbnb ha ricreato l’appartamento Sex and the City di Carrie Bradshaw. E sto collaborando con loro per offrire agli ospiti fortunati un pernottamento- ha annunciato l’attrice Sara Jessica Parker in un post su Instagram-. È bellissimo trovarsi in uno spazio così familiare e pensiamo che adorerai i ricordi di Carrie che troverai sparsi ovunque. Quindi vai a vedere cosa c’è appeso in quell’armadio, prova a scrivere un po’ e prendi assolutamente un Cosmo”. A soggiornare nella casa di Carrie Bradshaw, per una notte nei giorni 12 e 13 novembre, saranno due coppie che saranno accolte da un videomessaggio di Sara Jessica Parker. Le prenotazioni (in un apposito spazio sul sito di Airbnb dedicato all’evento), riservate ai soli residenti negli Stati Uniti, apriranno l’8 novembre alle ore 12. Il costo del soggiorno sarà di soli 23 dollari.