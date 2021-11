NBA, Brooklyn Nets favoriti per il titolo contro Lakers e Bucks

Spettacolo, velocità, partite ricche di colpi di scena: l’NBA è senza dubbio il teatro del basket con la B maiuscola e ogni anno regala emozioni indescrivibili a tutti gli appassionati di sport. Ma anche per chi ama le scommesse, questo campionato è in grado di stupire.

Ogni anno, infatti, la domanda ritorna a farsi insistente: chi vincerà il campionato NBA? Le scommesse NBA 2022 e le quote vincente Anello vedono Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets come le due squadre principali che si giocheranno il titolo in questa stagione, a discapito dei campioni in carica Milwaukee Bucks, che restano comunque subito in coda.

Sembrano proprio i due super team ad essere in pole position, dopo un mercato estivo davvero di alto livello e un inizio di stagione ricco di colpi di scena. Ma al momento, sembrano i Nets ad essere in vantaggio rispetto ai gialloviola.

Vediamo tutto quello che c’è da sapere e analizziamo le quote sulla vincente NBA per il titolo 2021 2022.

Quote vincente NBA 2022: i Nets sono i favoriti per il titolo

A poche settimane dall’inizio della nuova stagione NBA 2021 2022, sono i Brooklyn Nets ad essere momentaneamente i favoriti per la conquista del titolo. La squadra di Steve Nash sembra infatti essere destinata a conquistare l’anello NBA, a discapito dei Los Angeles Lakers e dei Milwaukee Bucks, i campioni in carica.

Già durante ottobre, i general manager delle 30 franchigie dell’Association, che hanno partecipato al consueto sondaggio sul campionato dell’annata 2021 2022, avevano incoronato la squadra di Brooklyn come vincente, con una maggioranza davvero schiacciante del 72%.

A seguire i Los Angeles Lakers, con una percentuale del 17% e infine i campioni, i Bucks, scelti soltanto dal 10% dei GM. Una situazione che si ritrova identica anche sui principali bookmaker internazionali, che quotano come vincente al titolo proprio i Nets, con a seguire LA Lakers e Bucks. A seguire, fanno capolino i Golden State Warriors, Utah Jazz e Phoenix Suns.

NBA 2022: le quote dei bookmaker

Scendiamo più nel dettaglio e vediamo quali sono in media le quote per la vincente antepost dell’anello NBA. Come detto, in cima alla classifica ci sono i Nets, che sono quotati in media fra i 3.00 e i 4.00.

A seguire i LA Lakers vengono quotati dai casinò online europei tra il 4.00 e il 6.00 per l’anello. Subito dopo i Milwaukee Bucks, con una quotazione che si aggira fra i 6.00 e l’8.00-8.50. Poi le quote si fanno alte, dai 10 a salire. Insomma, pare proprio che per i principali siti di scommesse siano proprio le tre squadre che si giocheranno il titolo fino alla fine.

Riusciranno i Nets a vincere il titolo?

Dopo un’annata deludente, soprattutto a causa dei tanti infortuni, i Nets sembrano voler ardentemente conquistare l’anello. Il trio Durant-Harden-Irving sembra davvero intenzionato a fare sul serio. Attenzione però a non fare errori di valutazione: già, perché non sono sicuramente da sottovalutare i Lakers di James-Davis-Westbrook, così come il difficile, ma non impossibile, back to back dei Bucks.

In fondo, anche LeBron e compagni lotteranno tutta la stagione per riscattarsi e rifarsi dopo la delusione dell’annata scorsa. I gialloviola, così come i Nets, si sono mossi agilmente durante il mercato, acquistando nomi pesanti come Anthony o Westbrook.

Insomma, come sempre sarà un duello all’ultimo canestro: l’anello NBA è il titolo più ambito in assoluto se parliamo di basket e quest’anno molte squadre sembrano essere attrezzate per conquistarlo. Ce la faranno i Nets a vincere, rispettando così le previsioni? O sarà forse il caso di aspettarsi qualche colpo di scena?

Al momento non ci resta che goderci lo spettacolo offerto dall’NBA. E partita dopo partita, lo scenario si farà sempre più nitido.