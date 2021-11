Haimēwy Project presenta la collezione DROP 3

Il brand toscano Haimēwy Project presenta DROP3, la nuova collezione realizzata con la tecnica del “nuvolato”, interamente a mano

haimēwy Project, il brand toscano di leisurewear creato dalle donne per le donne, presenta il suo nuovo progetto: DROP 3, una collezione che si compone di felpe, sia con cappuccio che cropped, e joggers in 100% cotone, con spessori corposi ed estremamente soffici, ispirata ai colori e agli elementi di una natura potente e intensa: Volcano, Reef, Coral e Moon.

Una natura che resta ispiratrice di haimēwy Project anche per il DROP3. Questa volta però è una natura più impetuosa, impulsiva e irruente. Elementi come il Vulcano e la sua potenza travolgente, la Roccia che resiste alle onde più forti, il Corallo con il suo fascino sottomarino e la Luna in grado di influenzare fenomeni biologici.

Il DROP 3 di haimēwy Project si concentra ed enfatizza la tecnica del “nuvolato”, un effetto cromatico ottenuto grazie a una sovratintura realizzata interamente a mano, capo per capo.

«Il mood che ha ispirato il nostro nuovo progetto, DROP 3, nasce dalla voglia di creare capi di abbigliamento cozy unici e irripetibili, handmade, one by one. Capi perfetti per il leisurewear e lo sportswear, ma anche interpretabili in situazioni più glamour se accostati a una gonna elegante o a una giacca sartoriale. Capi in grado di donare un’allure unica e un twist comfort-chic al guardaroba», dichiarano le sorelle Giannini, Michela e Daniela, fondatrici e stiliste del brand.

Al centro di tutto, l’idea di progetto che permette all’azienda di lavorare su un approccio seasonless e di concentrarsi sulla cura dei dettagli e una produzione di alta qualità: «vogliamo svincolarci dall’idea di stagionalità e per questo preferiamo puntare sulla creazione di progetti, DROP, con capi che possano essere indossati in tutte le stagioni, anno dopo anno, anche grazie alla scelta di tessuti di alta qualità. Un approccio più adattivo, moderno, flessibile e pragmatico. Il nostro obiettivo è meno season-focused e più project-oriented, andando a lavorare sulle silhouette, i colori, i tessuti, i dettagli e sulla sperimentazione come, in questo caso, sulla tecnica del nuvolato», sottolineano le sorelle Giannini.

Come nei DROP precedenti, anche nel DROP 3 rimangono linee morbide, fit oversize, design minimal e una produzione completamente Made in Italy, orientata alla valorizzazione dei migliori laboratori manifatturieri nel cuore Toscana: «Il nostro non è semplicemente un brand ma un vero e proprio progetto, come sottolineato nel nome della label, che ha come obiettivo quello di rendere sartoriale il mondo del leisurewear e, per farlo, ci avvaliamo solo dei migliori laboratori manifatturieri del nostro territorio. Un progetto portatore di una filosofia di eccellenza capace di arrivare al cuore di chi acquista i nostri capi».

haimēwy Project è la storia di un’imprenditoria al femminile, orientata alla creazione di una moda sostenibile. I capi seguono una produzione etica, in quanto il lavoro è affidato a laboratori locali, situati nel triangolo virtuoso della Toscana, quello delle province di Pistoia, Prato e Firenze. Questo comporta inoltre un minore impatto ambientale azzerando quasi completamente il trasporto, poiché l’azienda reperisce materia prima e artigiani nel raggio di pochissimi chilometri.

Moda sostenibile che vuol dire anche rispetto per l’ambiente. Ad esempio i processi di tintura sono ecologici ed ecosostenibili, i tessuti certificati Oeko-Tex® e i packaging sono riciclabili al 100%. Infine, svincolandosi dal concetto di stagionalità, ma puntando alla creazione di progetti, l’azienda è in grado di evitare la sovrapproduzione.

Felpa con cappuccio realizzata in tessuto felpato 100% cotone, estremamente morbida, con effetto “nuvolato”, una sovratintura realizzata interamente a mano. Disponibile in quattro varianti colore: Volcano, Reef, Coral e Moon. € 130,00

Felpa cropped realizzata in tessuto felpato 100% cotone, estremamente morbida, con effetto “nuvolato”, una sovratintura realizzata interamente a mano. Disponibile in quattro varianti colore: Volcano, Reef, Coral e Moon. € 125,00

Joggers realizzati in tessuto felpato 100% cotone, estremamente morbido, con effetto “nuvolato”, una sovratintura realizzata interamente a mano. Polsini elasticizzati e doppie tasche sulla cucitura laterale. Disponibili in quattro varianti colore: Volcano, Reef, Coral e Moon. € 115,00