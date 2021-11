D.Drezzy torna con il nuovo singolo “Limits”

D.Drezzy torna con il suo nuovo singolo “Limits”, distribuito da Artist First e disponibile su tutte le piattaforme digitali

“Limits” è un brano dedicato a tutte quelle donne-madri che credono che non ci sia una possibilità e che hanno smesso di credere nei propri sogni.

“Limits” è un omaggio e contributo a chi nonostante tutto sopravvive camminando a testa alta. “Limits” è stata scritto mentre Drezzy riassorbiva i cortometraggi del suo passato, dove l’ispirazione principale che l’ha portata a scrivere è stata la forza che ha avuto nel portare avanti le sue cause nonostante le circostanze. È un brano che si fonde tra l’R&B e l’hip-hop soul.

Biografia

D.Drezzy è nata a Casablanca, ma è arrivata in Italia che era ancora in fasce.

Inizia gli studi in un liceo linguistico coltivando così la passione per le lingue e le culture multietniche.

In tenera età si trova a dover crescere due figli da sola e, tra un lavoro precario e l’altro, abbandona la scuola ma non rinuncia a realizzare il suo sogno: “Quello di cantare”.

Fedelmente salda alle sue teorie della scena rap degli anni ’80 e ispirata dai suoi più grandi idoli, inizia il suo percorso come cantautrice incrociando il suo stile tra HIP-HOP SOUL e R&B con beat espansivi.

Decidendo di assumere il pieno controllo artistico della sua musica, D.Drezzy inizia a pubblicare i suoi primi singoli nel 2020.

Nel 2021 escono i singoli “ERRORI” e “YOU” nati dal desiderio di difendere l’immagine stessa della “Donna Forte”, così promuovendo un’impronta musicale con un background credibile. L’inizio di un nuovo progetto con la preziosa collaborazione di RKH Studio vanterà l’uscita di un nuovo singolo unico nel suo genere.