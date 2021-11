Covid: vaccino Pfizer efficace a 6 mesi per prevenire ricoveri

Un nuovo studio pubblicato su The Lancet conferma che il vaccino anti Covid di Pfizer mantiene la sua efficacia a 6 mesi

I dati pubblicati su The Lancet e provenienti da un grande sistema sanitario statunitense mostrano che il vaccino Comirnaty di Pfizer e BioNTech fornisce una protezione più debole contro le infezioni da COVID-19 nel tempo, ma mantiene comunque una “elevata efficacia” contro i ricoveri ospedalieri per sei mesi dopo la vaccinazione completa, nonostante la diffusione su larga scala della variante Delta. I ricercatori hanno anche suggerito che la ridotta capacità di Comirnaty di prevenire le infezioni da SARS-CoV-2 è probabilmente dovuta più al declino dell’immunità con il passare del tempo, piuttosto che al fatto che la variante Delta sfugga alla protezione del vaccino.

I ricercatori hanno esaminato le cartelle cliniche elettroniche di più di 3,4 milioni di persone dai 12 anni in su che sono membri del sistema sanitario Kaiser Permanente Southern California negli Stati Uniti. L’analisi ha analizzato il periodo dal 14 dicembre, proprio quando Comirnaty è entrato in uso, e 8 agosto di quest’anno. Tra questa coorte, durante il periodo di studio, poco più di 184.000 si sono infettati con SARS-CoV-2 e 12.130 sono stati ricoverati per COVID-19 .

L’analisi ha prestato particolare attenzione a come due dosi del vaccino mRNA sono andate rispetto alla variante Delta e rispetto ad altre varianti. Durante il periodo di studio, la proporzione di casi positivi attribuiti a Delta è aumentata da <1% in aprile a quasi l’87% entro luglio.

Nel complesso, per le persone completamente vaccinate con Comirnaty, l’analisi ha rilevato che durante il follow-up di sei mesi l’efficacia è stata del 73% contro le infezioni da coronavirus e del 90% contro i ricoveri correlati a COVID-19. Inoltre, il vaccino è stato efficace al 93% nel prevenire i ricoveri ospedalieri legati al Delta fino a sei mesi dopo la seconda dose.

È improbabile che la variante Delta sia il fattore principale della ridotta efficacia

Osservando i tassi di infezione, i ricercatori hanno scoperto che l’efficacia di Comirnaty è diminuita dall’88% durante il primo mese dopo la vaccinazione completa, al 47% dopo cinque mesi. Per le infezioni causate dal ceppo Delta, l’efficacia è scesa dal 93% dopo il primo mese di vaccinazione completa, al 53% dopo quattro mesi. Tuttavia, c’è stato un simile brusco calo contro le varianti non-Delta, con un’efficacia che è scesa dal 97% un mese dopo la vaccinazione completa al 67% a circa quattro o cinque mesi dopo.

“Ciò che questo studio suggerisce è che l’introduzione della variante Delta potrebbe non essere il driver principale dei cali di efficacia dei vaccini COVID-19 recentemente riportati e dei tassi crescenti di infezioni di rottura tra le persone che sono completamente vaccinate”, ha osservato l’autore principale Sara Tartof. “Dato il declino osservato, sarà vitale per i responsabili politici valutare se le raccomandazioni per le dosi di richiamo possono essere giustificate… per aiutare a controllare l’aumento della trasmissione del Delta, specialmente quando entriamo nella prossima stagione respiratoria autunno/inverno”, ha aggiunto.

I nuovi risultati arrivano meno di due settimane dopo che la FDA ha approvato la distribuzione di richiami di Comirnaty a certi gruppi, compresi quelli di età superiore ai 65 anni e altri adulti considerati ad alto rischio. Pfizer e BioNTech hanno citato alcuni dei dati dello studio Kaiser Permanente, che erano stati precedentemente pubblicati sul server preprint di The Lancet, quando hanno cercato di convincere l’Fda a permettere che le terze dosi di Comirnaty fossero date a una fascia molto più ampia della popolazione. Tuttavia, quel piano è stato osteggiato dal panel di consiglieri esperti dell’agenzia.

Il regolatore statunitense ha convocato altre due riunioni del comitato consultivo il 14 e 15 ottobre per discutere le dosi di richiamo per i vaccini Moderna e Johnson & Johnson coronavirus, rispettivamente.

Fonte

Sara Y Tartof, Jeff M Slezak, Heidi Fischer, et al. Effectiveness of mRNA BNT162b2 COVID-19 vaccine up to 6 months in a large integrated health system in the USA: a retrospective cohort study Published:October 04, 2021DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02183-8 Link