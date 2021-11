Al Kill Joy di Roma torna il Domina Burlesque Show

Stasera il palco del Kill Joy di Roma, a Via Appia Nuova, ospiterà nuovamente il live show del Domina Burlesque: ecco tutte le artiste sul palco

Giovedì 4 novembre, dalle ore 21.00, il palco del Kill Joy di Roma, a Via Appia Nuova, ospiterà nuovamente il live show del Domina Burlesque.

Lo show della vulcanica e poliedrica performer e producer internazionale Holly’s Good vedrà, anche stavolta, un cast d’eccezione tra performer e artiste italiane ed internazionali, come ormai ci ha abituato.

La prima performer di burlesque della serata arriva direttamente dalla Scozia, Kim Khaos, una vera e propria esplosione di curve, conosciuta per il suo stile classico da Venezia a Oslo fino a Berlino, dov’è stata la ragazza poster per la Berlin Burlesque Week 2019.

Undine LaVerve “La sirena peccaminosa del Mediterraneo”, la prima e unica interprete di Burlesque di Malta. Con 9 anni di esperienza di performance, di cui 7 a livello internazionale, ha viaggiato in lungo e in largo con i suoi spettacoli rappresentando Malta. Undine insegna Burlesque alla BAM (Accademia Burlesque di Malta).

Direttamente da Liverpool Millie Dollar che dal 2006 ha conquistato palchi da Los Angeles fino a Parigi e Zurigo. Una vera Queen del Burlesque ed una delle insegnanti più famose al mondo. Mescola lo stila classico con il suo animo rock conquistando. E’ stata la prima performer di burlesque al mondo ad esibirsi in Nepal, al CREA’s Reconference a Kathmandu.

La pole dance è affidata alla partenopea Sarah Gallo, pioniera dell’Exotic Pole dance a Napoli ed insegnante di pole a livello internazionale. La sua indubbia sensualità e bravura le sono valse molte pagine sulla famosissima rivista “Men’s Health”, oltre ad apparizioni su MTV ed in videoclip musicali.

Sul palco anche la danzatrice del ventre Valentina Leyla, che nasce come danzatrice classica, si avvicina poi all’hip hop, al jazz, fino a quando scopre la danza orientale, ed entra a far parte della compagnia di ballo “Nidal Caravan”, un gruppo di sorelle con la stessa passione nel cuore, con la quali gira il mondo partecipando a festival ed eventi.

Anchor woman e intrattenimento musicale della serata affidati a Irene Calvia, in arte Eirene, laureata in Canto Pop è stata Giudice a “All Together Now” su Canale 5, è corista ufficiale di Valerio Scanu e recentemente la sua voce è tra i cori dell’ultimo album di Achille Lauro. Eirene è un vulcano di idee, un miscuglio di note e colori vivaci.

Il numero conclusivo, come d’abitudine sarà affidato alla splendida Holly’s Good, che sicuramente ci sorprenderà come d’abitudine, con il suo charme e la sua maestria.

Lo spettacolo è solo su prenotazione, nel rispetto delle normative anticovid vigenti, per info e prenotazioni si prega di contattare il 3517446956.