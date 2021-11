Ai Confini dell’Arte: tornano i workshop a Roma

Ai Confini dell’Arte: tornano workshop ed eventi artistici dal 5 novembre al 12 dicembre 2021 a Roma. Ecco il calendario completo

Ai Confini dell’Arte è un progetto crossdisciplinare, creato da Margine Operativo, che si muove sulle linee di confine tra differenti codici artistici delle performing arts contemporanee e agisce nelle zone di prossimità e di sconfinamento tra arte e vita.



È un progetto attento ai processi sperimentali di creazione e alle opere d’arte “aperte” in grado di relazionarsi con i contesti con cui entra in contatto.

Ai Confini dell’Arte crea sinergie e costruisce interazioni progettuali e narrative con gli spazi e i territori che abita e con il tessuto umano con cui si relaziona.



Ai Confini dell’Arte è un progetto ideato da Margine Operativo, promosso da Roma Culture, vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020 – 2021 – 2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE. È in network con il centro giovanile Batti Il Tuo Tempo Evolution, la Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo, il progetto/ pub Sottosopra e la cooperativa Rose Blu.

Ai Confini dell’Arte mette in rete artisti e progetti della scena contemporanea per produrre attraverso dei processi partecipativi e dei WORKSHOP, rivolti agli Under 30 – che si svolgeranno a Roma dal 5 novembre – delle opere, delle performance e delle azioni artistiche che si confrontano con un tema del presente e del futuro: “confini/sconfinamenti”. Dove il “confine” non è solo segno che separa e divide, ma anche una linea in comune, e lo sconfinare è un processo di incontro e di confronto, grazie al quale hanno origine nuovi percorsi.



Le opere e le azioni artistiche create durante i workshop saranno presentate pubblicamente durante gli EVENTI ARTISTICI che si svolgeranno il 4,11,12,13 dicembre.

Durante gli eventi artistici, per rafforzare la conoscenza degli artisti coinvolti nel progetto e le traiettorie delle performings arts contemporanee sono previsti dei focus con presentazioni di libri / opere/ video e incontri con il pubblico.



Ai Confini dell’Arte, giunto alla sua quinta edizione, nasce come ulteriore tappa del percorso del gruppo artistico Margine Operativo di riflessione/azione/ricerca sulle possibili combinazioni tra i codici artistici contemporanei, gli spazi (fisici e virtuali) e gli spettatori. Ricerca che Margine Operativo prosegue da anni con le proprie produzioni teatrali e video e con il festival multidisciplinare Attraversamenti Multipli che dal 2001 si inserisce in location particolari della metropoli di Roma.



PROGRAMMA dei WORKSHOP



6 WORKSHOP GRATUITI,

rivolti a partecipant* dai 15 ai 30 anni

è richiesta l’ iscrizione > [email protected]



WORKSHOP DI STORYTELLING

BIOGRAFIE SONORE e SPAESAMENTI AUDIO

Sembra impossibile che io sia qui

condotto da

LUCA LÒTANO e JACK SPITTLE

RE.M Redazione Meticce / Radio Ghetto. Voci libere / Spettatori Migranti_Attori Sociali

luogo: “Sottosopra” – Largo Spartaco 26/28 – Roma

5 novembre (venerdì) h 16:30 / 18:30

12 novembre (venerdì) h 16:30 / 18:30

16 novembre (martedì) h 16:30 / 18:30

19 novembre (venerdì) h 16:30 / 18:30

26 novembre (venerdì) h 16:30 / 18:30

3 dicembre (venerdì) h 16:30 / 18:30

+ 11 dicembre h 17.30 (sabato)

EVENTO > PRESENTAZIONE pubblica delle produzioni create durante il workshop

WORKSHOP di RAP

Rap! Rap! Tuffati nella città!

Sconfinamenti tra la parola e il ritmo: l’arte di rappare

condotto da

MILITANT A (Luca Mascini) / ASSALTI FRONTALI

luogo: centro giovanile “Batti il tuo tempo Evolution” – via Marco Dino Rossi 9 – Roma

5 novembre (venerdì) h 16:30 /18:30

12 novembre (venerdì) h 16:30 /18:30

19 novembre (venerdì) h 16:30 /18:30

26 novembre (venerdì) h 16:30 /18:30

3 dicembre (venerdì) h 16:30 /18:30

6 dicembre (lunedì) h 16:30 /18:30

+ 10 dicembre ( venerdì) h 17.30

EVENTO > PRESENTAZIONE pubblica dei risultati del Workshop

WORKSHOP DI ESPLORAZIONI URBANE E PRATICHE PERFORMATIVE

GENTRIFY THIS!!!

mappare e raccontare la città

condotto da

VALERIO SIRNA / DOM-

luogo: “Sottosopra” pub – Largo Spartaco 26/28 – Roma

6 novembre (sabato) h 16 / 18.30

13 novembre (sabato) h 16 / 18.30

20 novembre (sabato) h 16 / 18.30

3 dicembre (venerdì) h 16 / 18.30

+ 4 dicembre (sabato) h 17.30

CAMMINATA PUBBLICA costruita con i partecipanti ai workshop

WORKSHOP di VIDEO MAPPING

Ai confini della luce

condotto da

GIANLUCA DEL GOBBO / FLxER

luogo: centro giovanile “Batti il tuo tempo Evolution” – via Marco Dino Rossi 9

8 novembre (lunedì) h 16:30 / 18:30

11 novembre (giovedì) h 16:30 / 18:30

15 novembre (lunedì) h 16:30 / 18:30

22 novembre (lunedì) h 16:30 / 18:30

29 novembre (lunedì) h 16:30 / 18:30

2 dicembre (lunedì) h 16:30 / 18:30

+ 12 dicembre (domenica) h17.30

EVENTO > PRESENTAZIONE pubblica delle produzioni create durante il workshop

WORKSHOP DI FUMETTI

UNIVERSO FUMETTO

condotto da ALESSIO SPATARO

luogo: pub “Sottosopra” – Largo Spartaco 26/28 – Roma

9 novembre (martedì) h 16:30 /18:30

15 novembre (lunedì) h 16:30 /18:30

22 novembre (lunedì) h 16:30 /18:30

29 novembre (lunedì) h 16:30 /18:30

30 novembre (martedì) h 16:30 /18:30

7 dicembre (martedì ) h 16:30 /18:30

+ 12 dicembre (domenica) h 17.30

EVENTO > PRESENTAZIONE pubblica delle produzioni create durante il workshop

WORKSHOP DI STREET PHOTOGRAPHY

OB-VIAM – Itinerari possibili per incontri ovvi

Sconfinamenti tra fotografia e paesaggi urbani

condotto da

CAROLINA FARINA

luogo: pub “Sottosopra” – Largo Spartaco 26/28 – Roma



11 novembre (giovedì) h 16 / 18:30

16 novembre (martedì) h 16 / 18.30

18 novembre ( giovedì) h 16 / 18:30

23 novembre (martedì) h 16 / 18.30

30 novembre (martedì) h 16 / 18.30

2 dicembre ( giovedì) h 16 / 18:30

+ 11 dicembre (sabato ) h 17.30

EVENTO > PRESENTAZIONE pubblica delle produzioni create durante il workshop