Su Rai Movie in onda “Tutta un’altra vita”: la trama del film

Enrico Brignano è il tassista che sogna “Tutta un’altra vita”: la trama del film in onda su Rai Movie, risate in prima serata con il comico romano

Enrico Brignano è il protagonista di “Tutta un’altra vita”, commedia diretta da Alessandro Pondi con Ilaria Spada e Paola Minaccioni, in onda su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) mercoledì 3 novembre alle 21.10.

Gianni è un tassista romano con una routine consolidata, una moglie, due figli e il sogno di vincere la lotteria per cambiare il suo quotidiano scialbo e sempre uguale.

Un giorno gli si presenta l’occasione perfetta per scuotersi dallo scialbo torpore quotidiano: una coppia facoltosa lascia per errore le chiavi di casa nel taxi. Gianni prova invano a fermarli mentre entrano in aeroporto, diretti alle Maldive, ma poi intravede nel caso un’opportunità da non lasciarsi scappare. Decide così di intrufolarsi nella loro abitazione e scopre una villa extra lussuosa e completamente libera. Si costruisce così una vita parallela, indossando i panni di un milionario che si diverte tra eventi esclusivi, macchine costose e feste in piscina, dove tutto gli è concesso e non c’è nulla che non sia alla sua portata. Nel turbinio di emozioni che sta vivendo, incontra una bellissima e intrigante ragazza, Lola.

