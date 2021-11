Scarpe: VEJA presenta il nuovo modello Dekkan

VEJA presenta Dekkan, il nuovo modello che utilizza la tecnologia VIBRAM e si ispira all’outdoor: il nome deriva dall’altopiano lavico situato in India

La collaborazione di VEJA e VIBRAM si traduce nella nascita di un nuovo modello ispirato all’outdoor. Entrambi i team hanno creato Dekkan, un modello influenzato dalla tecnologia da corsa di VEJA e dal know-how di VIBRAM. L’ispirazione del nome nasce dall’altopiano lavico di Dekkan, situato in India. Un antico residuo del continente originale della Terra formatosi quando i dinosauri si estinsero.

Fondata nel 1937, VIBRAM è leader mondiale nello sviluppo di suole in gomma ad alte prestazioni. Da oltre 80 anni, l’ottagono giallo che simboleggia VIBRAM è sinonimo di qualità, prestazioni, sicurezza e innovazione nel settore calzaturiero.

VEJA utilizza tra il 20 e il 30% di gomma amazzonica nelle sue suole. Ha acquistato più di 1 080 tonnellate di gomma amazzonica dal 2004 alla fine del 2020 pagando il doppio del prezzo di mercato. Insieme alla società italiana VIBRAM, VEJA ha co-sviluppato una formulazione unica utilizzando gomma amazzonica, GEB (Granulado Escuro Brasiliano) per la suola e EVA a base di canna da zucchero di VEJA per l’intersuola. Sviluppato in una fabbrica brasiliana di VIBRAM e dopo diversi mesi di test, VEJA e VIBRAM hanno forgiato insieme la suola funzionale per eccellenza. La suola è un mix di materiali ecologici e la tecnologia di VIBRAM, leader a livello mondiale.

Questa collaborazione riunisce la sinergia di entrambe le squadre sotto un unico modello polivalente fatto per camminare su lunghe distanze. La suola offre un buon equilibrio tra grip, durata e resistenza all’abrasione grazie alla gomma GEB e al design VIBRAM, oltre a ammortizzazione e ritorno di energia grazie all’E.V.A. La tomaia realizzata da VEJA e realizzata in Alveomesh, 100% poliestere riciclato, è incorniciata da pareti laterali in TPU impermeabile e pezzi in gomma sulla parte anteriore e sul tallone per offrire protezione. Fatto in Brasile. Disponibile in quattro tonalità ispirate all’outdoor. 50% biobased e riciclato.