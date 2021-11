“Old man and the gun” in prima visione su Rai 1: la trama

La trama del film “Old man and the gun”, ispirato ad una storia vera: la pellicola con Robert Redford in onda in prima visione stasera su Rai 1

Per il ciclo “Tutte le emozioni del cinema” Rai1 propone, in prima serata e in prima tv, mercoledì 3 novembre alle 21.20, “Old man and the gun”, pellicola drammatica del 2018 firmata da David Lowery, con Robert Redford, Casey Affleck, Sissy Spacek, Danny Glover, Tom Waits e Keith Carradine.

Il film è ispirato alla vera storia, di Forrest Tucker, la cui esistenza è stata interamente scandita da rapine in banca e frequenti evasioni dal carcere, come ad esempio quella dal penitenziario di San Quintino, portata a termine a 70 anni. Forrest organizza colpi decisamente originali, svaligiando banche senza mai utilizzare un’arma. John Hunt, acuto detective gli dà la caccia, ma è al contempo affascinato dalla passione del rapinatore per il suo mestiere, mentre Jewel è una donna che ama Forrest nonostante la carriera criminale che l’uomo ha deciso di intraprendere…