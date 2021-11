Occhiali: Versace lancia la collezione Medusa Biggie 2021

Arriva sul mercato la nuova collezione Versace Medusa Biggie 2021: montature da sole e da vista che reinventano lo stile inconfondibile del brand

La nuova collezione Biggie Autunno/Inverno 2021 offre montature da sole e da vista che reinventano lo stile inconfondibile del brand.

Legata a doppio filo alla cultura pop e alla musica degli anni ‘90, questa collezione rivisita i codici simbolo del brand e il suo gusto leggendario per creazioni uniche.

Reinterpretando una delle creazioni più iconiche di Versace, gli elementi metallici dell’originale asta Medusa Biggie sono qui rivisitati con un taglio pulito su strutture trasparenti per un effetto a cerchio intero, arricchito da Meduse in metallo.

Sofisticate tonalità trasparenti ed eleganti nuance metallizzate illuminano un modello ispirato alle dive. I dettagli in metallo lucido di questo occhiale – protagonista della campagna – ne svelano le origini di icona fashion, mentre la femminile forma cat-eye sfoggia una fluida struttura lens-in-frame e cerchi in metallo con alette in metallo. Completa il look la rielaborazione della voluminosa asta Biggie con iconica Medusa in metallo. Il logo inciso al laser applicato sulla barra posteriore rende il modello ancora più riconoscibile. Disponibile in rosa trasparente con lenti rosa, grigio trasparente a specchio argento con lenti grigio chiaro a specchio argento e marrone trasparente a specchio oro con lenti marroni.

Sfrontati, grintosi e assolutamente iconici, questi occhiali da sole trasparenti si declinano in sfumature metallizzate non convenzionali, offrendo un’interpretazione innovativa del modello incluso nella campagna. Questa proposta genderless Medusa Biggie dalla forma bassa e audace presenta una nuova montatura in metallo, ciliare e alette in metallo. La rielaborazione della voluminosa asta Biggie con Medusa in metallo e il logo inciso al laser sulla barra posteriore contribuiscono al look imperdibile. Disponibile in grigio trasparente a specchio argento con lenti grigio chiaro a specchio argento, marrone trasparente a specchio oro con lenti marroni, verde chiaro trasparente con lenti verdi.

Questo modello classico si ammanta di un’aura intrigante grazie all’originale attitudine Medusa Biggie. Gli elementi metallici dell’originale asta Medusa Biggie vengono reinterpretati con un taglio pulito, andando a inserirsi su un occhiale da vista in acetato trasparente arricchito da Meduse in metallo. Nasce così un eccezionale modello maschile, disponibile in grigio trasparente, nero o havana con aste nere. Estremamente femminile, questa morbida silhouette cat-eye in acetato ravviva il leggendario profilo di Biggie, reinterpretando l’asta Medusa Biggie con una Medusa in metallo e il logo Versace inciso al laser sulla barra posteriore. Dotato di una personalità contemporanea, questo elegante modello da vista incluso nella campagna è disponibile anche in versione full fitting. La palette offre opzioni in nero, rosa trasparente o havana con aste nere.