Il Teatro de’ Servi su Tinder per “Una zitella da sposare”

Il Teatro de’ Servi è il primo a cercare – a fini pubblicitari – match su Tinder con lo spettacolo “Una zitella da sposare”, in scena dal 4 al 21 novembre

Con una sovversiva strategia di marketing, il Teatro de’ Servi è il primo teatro a cercare – a fini pubblicitari – match su Tinder, l’app più utilizzata in questo periodo di “distanza sociale” dai single (e non solo) a caccia di nuove conoscenze.

L’idea, nata dalle menti di Elisa Abbadessa e Silvia Marchetti, responsabili dell’ufficio comunicazione, intende avvalersi del social e del suo specifico linguaggio per intercettare e ingaggiare una nuova nicchia di pubblico potenziale, offrire consigli sugli eventi in programma e stabilire un originale contatto “umano”, personale e personalizzato.

Il fine è quello di incentivare le conoscenze dal vivo e riportare il pubblico ad abitare il teatro, da sempre luogo per eccellenza di incontro, confronto e condivisione di emozioni, per comunicare e favorire il ritorno a teatro, in presenza.

Ci si avvale quindi dei social e di quegli strumenti con cui in questo periodo di “asocialità” siamo entrati in contatto, per ricrearne uno nuovo, dal vivo.

Se siete su Tinder e incappate nel profilo del Teatro de’ Servi, tra il flirting e il direct marketing, la voce amica nella chat sarà disponibile a riservarvi dei biglietti a prezzo scontato, da sfruttare per il prossimo appuntamento non virtuale.

L’esperimento prende il via in occasione del debutto sul palcoscenico del Teatro de’ Servi dal 4 al 21 novembre dello spettacolo UNA ZITELLA DA SPOSARE di Maurizio Paniconi e Alessandro Tirocchi, regia di Marco Simeoli, con Valeria Monetti, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi, Andrea Palotto.

SINOSSI DELLO SPETTACOLO

Marta 35enne single, che dopo varie love story non crede più all’amore, viene iscritta ad un social di incontri dalla madre, stanca di vederla sola. Luigi, il suo migliore amico, decide di aiutarla gestendole il profilo e organizzandole qualche appuntamento. Dopo alcuni incontri deludenti, all’improvviso la svolta: Marta incontra Marco, che le piace subito, ed Enrico, suo vecchio compagno di classe di cui era innamorata. Chi sceglierà Marta?

Una storia ricca di intrighi e colpi di scena, tra sentimenti, sorrisi, dubbi, triangoli sentimentali, vicissitudini familiari.

IL TEATRO IN PILLOLE

🕖 Orario spettacoli: da Martedì a Sabato ore 20 – Domenica ore 17.30

💸 Costo ingresso: € 24 euro

🎟 Biglietti online (www.teatroservi.it e www.vivaticket.com) o al telefono con carta di credito

🍹 All’interno vi aspetta un accogliente bar con drink e gustosi spuntini

👉 In stagione: commedie, stand-up comedy, comic show accessibili ai sordi, concerti, incontri

😷 Tutte le attività si svolgono nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid