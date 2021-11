I Purple Fam online con il video di “Giostra”

Disponibile su YouTube il videoclip di “Giostra”, il nuovo singolo dei Purple Fam: il brano è già su tutte le piattaforme streaming

Il video di Giostra (Peermusic Italy), ultimo singolo di Bore x Elle J della Purple Fam prodotto da dNoise è disponibile su YouTube. Il brano analizza gli stati d’animo di un giovane alla prese con le difficoltà dell’età adulta per rappresentare una condizione universale e collettiva, ovvero gli alti e bassi che tutti si ritrovano ad affrontare nella propria vita.

Scritto dal regista Melpomene, il videoclip rappresenta un insieme di momenti autentici che, senza alcun artefatto o filtro, mostra lo spaccato di realtà in cui il collettivo Purple mette in moto il proprio processo creativo. Giostra mira a porsi in antitesi rispetto ai canoni del videoclip musicale moderno, in cui l’artista viene caricato di un lato eroico o trasgressivo, per ricollocarlo in una dimensione più vera e autentica.

Purple Fam è un progetto che unisce gli stili e le influenze di tre giovani rapper marchigiani: Bore (Alessandro Capra), Elle J (Lorenzo Giovagnoli) e T.White (Pasquale Diana). A novembre 2020 pubblica il primo singolo intitolato “Nasty”, che ottiene diversi passaggi su Radio Deejay e nello stesso mese pubblicano il primo EP, “Enter The P. House”.

All’inizio dell’anno firmano il primo contratto discografico con Peermusic Italy, lanciando poi il singolo “Kilimangiaro”, che oggi conta quasi 100 mila ascolti tra Spotify e YouTube. A inizio maggio esce “Non Ho + Notizie”, singolo Trap che prende ispirazione da un aforisma di Alda Merini, mentre a giugno esce “Party” prodotta da James Logan.

Le esperienze che convergono sotto il nome Purple sono molteplici, una specie di grande contenitore che spazia in diversi settori, con la musica a fare da guida: Purple.Org nasce infatti come brand, fondato nel 2018 a Urbania da Giulio Ciaffoncini, Ismaele Diotallevi e Giovanni Londei. I tre ragazzi durantini, appassionati di Rap da molti anni, si accorgono di un nuovo mercato, a cui nessuno aveva dedicato attenzione prima di loro nella provincia di Pesaro e Urbino, si stava espandendo intorno alla musica trap. È grazie alla grande attenzione del pubblico locale per questo movimento, che i ragazzi decidono di creare il loro brand: centinaia di ragazzi decidono di aderirvi con entusiasmo, partecipando alle serate e alle iniziative organizzate dalla Purple, fino a creare un vero e proprio lifestyle.

Oggi Purple è quindi tante cose: un brand di abbigliamento legato al mondo della streetwear, un format di serate, un portale di news musicali e un’etichetta indipendente con uno studio di registrazione.