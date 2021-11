“Follow” è il nuovo singolo del duo electro-indie Bento

Disponibile in rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme digitali “Follow”, il nuovo singolo del duo electro-indie Bento

Fuori Follow, quarto singolo del duo pugliese Bento che si caratterizza per sonorità sospese tra indietronica, ambient e visual art. Il brano è un mix di adrenalina, vertigine e stupore concentrati in quattro minuti. Follow combina linearità melodica/armonica ad un arrangiamento ritmico articolato. Si possono distinguere infatti diversi stili musicali tra loro legati quasi fosse il racconto di un momento: in aria ad alta quota, aggrappati ad una sottile corda si potrebbe aver paura.

“Sta a te decidere se godere di quel momento. ‘Scegli chi ti deve seguire’ dice il testo della canzone, come a chiedersi, sto con chi ha paura o chi si meraviglia?”– Bento

La traccia si apre con melodie sospese su una ritmica che cresce fino a diventare ostinata per poi passare ad un carattere più deciso dove i synth si “sporcano” e la batteria diventa serrata quasi in stile Battles. Sul finale la musica si apre totalmente, il tema disegna l’incanto ed il ritmo diventa un motore a sostegno di un tappeto di synth in un mood alla Radiohead.

Bento è un duo elettronico/acustico nato nel 2019 in provincia di Brindisi, che coinvolge i due produttori Francesco Barletta e Umberto Coviello entrambi polistrumentisti, con background diversi, ma con la stessa passione per la musica elettronica. La line up vede: Francesco Barletta (synth, drum machine e voce) e Umberto Coviello (acoustic drum). Elettronica, indietronica, ambient, soundtrack, electronic-pop. Melodie e drum machine si intrecciano a ritmiche creando incastri ordinati, incalzanti e travolgenti. La band si completa poi con la co-produzione di Carlo Madaghiele fonico Laboratori Testone (MI) e la creazione di Visual del VJ Claudio Macchitella che da sfondo ai video e ai live della band. All’attivo già due singoli usciti nel 2020, UA e Moon e la partecipazione al Genera Festival 2020. Nel marzo 2021 l’autorevole testata DJ Mag Italia li cita tra gli esponenti di riferimento della nuova ondata electro-indie italiana. Sono al lavoro attualmente sull’uscita del loro primo album “Hey Dreamers!” prevista per l’autunno 2021.