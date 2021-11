Al Teatro Le Maschere in scena “Bolle di sapone”

Fino al 7 novembre per la rassegna Nuova Drammaturgia – Incontri al Teatro Le Maschere c’è “Bolle di sapone”, scritto e diretto da Lorenzo Collalti

Sarà in scena al Teatro Le Maschere fino al 7 novembre per la Rassegna Nuova Drammaturgia – Incontri, lo spettacolo bolle di sapone, scritto e diretto da Lorenzo Collalti, con Grazia Capraro e Daniele Paoloni.

Due personaggi timidi, ossessivamente timidi, vivono le loro vite in maniera surreale, intrappolati in una visione fantasiosa del quotidiano. Per un casuale e inaspettato incidente del destino, queste due piccole solitudini s’incontrano; così danno vita ad un racconto leggero e poetico, che con sottile ironia si addentra nella profondità dell’animo alienato della società contemporanea.

La sezione “Rassegna Nuova Drammaturgia – Incontri” prende questo titolo in quanto in questi due lunghi anni di pandemia ci siamo tutti resi conto di quanto sia importante e non scontato potersi relazionare con gli altri in incontri reali e non virtuali. I tre spettacoli proposti offrono uno spunto di riflessione sui giovani, sulla loro difficoltà di collocarsi nel mondo degli adulti e il loro bisogno di confronto.

Teatro Le Maschere, via Aurelio Saliceti 1/3 – 00153 Roma

Orario spettacoli: da martedì a sabato ore 21:00 – domenica ore 19:00.

Prezzo biglietto € 12,00

Info e prenotazioni: tel. 06 58330817, e-mail: [email protected]