“That’s my soul” è il brano di debutto di Moniè

Disponibile in digitale e in streaming “That’s my soul” (Mitraglia Rec. / Artist First), il singolo di debutto di Moniè, giovane rivelazione soul nostrana dalle incredibili doti vocali. Il brano è il primo estratto dell’omonimo EP dell’artista, una lettera al diavolo ritmata dal blues di The Eve, producer poliedrico dell’etichetta Mitraglia Rec. Rappresenta anche il primo passo, l’inizio di un viaggio con il quale Moniè ci porta a scoprire la sua storia attraverso la simbologia alchemica con i quattro elementi fondamentali. L’album che li racchiude è il quinto elemento, lo Spirito, superiore ma inscindibile da essi. Un concept curato nell’immaginario e reso reale dalla stilista Arakne e dal direttore artistico Paolo Della Croce. L’anima è Fuoco. È l’archè di Eraclito. La scintilla che arde, distrugge e crea la vita.

Con “That’s my soul” Moniè nasce. Ci presenta la sua anima, l’esigenza bruciante dell’artista di esprimersi e coinvolgere, perché solo quello conta, il resto è cenere. Il Fuoco è anche trasformazione, immutabile nella sostanza ma mai uguale a se stesso nella forma, ha in sé la capacità di purificare tutte le cose, elevandole ad uno stato di maggiore perfezione. Crescita dunque, umana e artistica. L’inizio di una storia che vi rimarrà marchiata addosso, rovente come l’inferno.

Noemi Montesano, in arte Moniè, nasce il 14 settembre 1995 a Sansepolcro. Si avvicina all’arte della musica all’età di dieci anni e inizia a frequentare lezioni di Canto Pop, proseguendo poi con studi lirici e prendendo parte a diverse competizioni. Il suo spirito libero la porta a decidere di partire e cercare fortuna altrove, trasferendosi così a Londra per circa cinque anni, dove tenta di lavorare con qualche etichetta e manager, che però non le riescono a dare il giusto supporto. Nella primavera del 2018 ritorna in Italia, inizia il suo nuovo percorso artistico che la porta poi nel 2019 a firmare per l’etichetta Mitraglia Rec. Ad oggi, insieme al produttore e compagno di vita The Eve, ha creato un mood musicale tutto suo, che abbraccia vintage e sonorità moderne, fondendosi in un Rythm ‘n Blues con contaminazioni Rockabilly, Soul e una dose di Hip-Hop. Canta principalmente in Inglese, con influenze di slang street Londinese e nel nuovo EP anche in Italiano.

