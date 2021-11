“Happiness Ever After” è il nuovo film romantico Netflix in arrivo prossimamente: è il sequel del confortante dramma sudafricano “Happiness is a Four Letter Word”

Netflix produrrà Happiness Ever After, l’entusiasmante sequel di prossima uscita del confortante dramma sudafricano Happiness is a Four Letter Word.

I fan rivedranno le protagoniste, ancora alla ricerca di amore, felicità e successo mentre si destreggiano tra carriera e ambizioni nella frenetica Johannesburg. Il piacevole dramma romantico vede il ritorno dei beneamati Khanyi Mbau, Renate Stuurman, e Richard Lukunku ancora una volta nei panni di Zaza, Princess e Leo rispettivamente. A loro si affiancano Nambitha Ben-Mazwi, Yonda Thomas, Daniel Effiong e Loyiso MacDonald, introducendo nuovi intrighi per i fan che hanno seguito la storia di Happiness con passione.

Le famose attrici sudafricane Xolile Tshabalala e Nandi Nyembe si aggiungono allo straordinario cast del sequel.

Il film è un dramma romantico sofisticato e riflessivo che segue gli sfarzosi stili di vita del popolare gruppo di amiche, un trio di professioniste di Johannesburg che affrontano problemi sentimentali, difficoltà legate alla maternità e tensioni familiari in un modo che tutte le donne sudafricane possono comprendere. Preparati a partire per un fantastico viaggio, tra risate a crepapelle, situazioni commoventi e momenti di vera “sorellanza“. E non dimenticare i popcorn, i fazzolettini e naturalmente… il vino.

Tutto ciò è reso possibile dalla visione e dalla volontà dell’ideatrice Bongiwe Selane e del regista Thabang Moleya di voler puntare i riflettori su una troupe di vera eccellenza nera, pur rimanendo fedeli alla narrazione e ai personaggi del film.

“Sono molto entusiasta di Happiness Ever After e di poter continuare a raccontare una storia di solidarietà tra donne, di amicizia e d’amore in cui è davvero facile immedesimarsi. I sequel sono sempre difficili perché la pressione è molto più alta, ma offrono anche qualcosa di diverso ed entusiasmante. L’opportunità di mostrare il film su un servizio globale come Netflix è un traguardo incredibile. Spero davvero che ognuno si riconosca nel film e che il pubblico si innamori di nuovo dei personaggi noti e dei nuovi volti”, commenta Selane.

Il film Netflix Happiness Ever After è da non perdere, quindi tieni d’occhio la data di uscita e assicurati che tutti i tuoi gruppi su WhatsApp ne siano al corrente!