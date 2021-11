“Galleggianti” di Sesto ha anche un videoclip

Disponibile su YouTube il videoclip del nuovo singolo di Sesto intitolato “Galleggianti”: il brano è anche sulle piattaforme streaming

Dopo l’anteprima per Sentireascoltare, disponibile finalmente anche su Youtube il video per Galleggianti, il nuovo singolo di Sesto. Il brano è stato pubblicato giovedì 23 settembre 2021, fuori per Le Siepi Dischi, in distribuzione Believe, ed è il secondo singolo di Sesto. Un nuovo capitolo che segue la pubblicazione, da indipendente, di Sbalzi, brano d’esordio del progetto solista di Alessandro Giorgiutti, che l’ha portato tra i finalisti dell’ultima edizione di Musicultura. Un nuovo mondo che si svela per pian piano e ci accompagna verso la pubblicazione del disco d’esordio.

Tra cantautorato e psych rock à la Tame Impala, Galleggianti parla dei migranti, senza parlare di politica, del limbo in cui si trovano quando sono in mezzo al mare, in balia delle onde, del freddo, della calca. C’è chi attraversa il mare per fuggire ad una realtà ostile è strettamente – e incredibilmente – legata alla burocrazia. Galleggianti ricorda all’ascoltatore che su quella barca potrebbe esserci chiunque. Te compreso.