Democrisia è il nuovo singolo di Luca Bassanese

Fuori il nuovo singolo del cantautore Luca Bassanese che anticipa l’uscita del nuovo album. Il brano Democrisia racconta la crisi della democrazia e ci invita a riflettere

Appena uscito in digitale il nuovo singolo di Luca Bassanese cantautore da ironico e pungente, da sempre attento alle tematiche sociali ed ambientali. E non si smentisce anche questa volta con “Democrisia” il nuovo singolo che parla della crisi della democrazia, è scaricabile gratuitamente ancora per un po’ e anticipa l’uscita del suo nuovo album “Piazza Bassanese volume 2”.

Bassanese è conosciuto dal grande pubblico non solo per la sua musica, ma anche grazie al grandissimo lavoro che durante i mesi di chiusura ha fatto per creare un luogo virtuale definito “Piazza Bassanese” in cui ogni giorno si davano appuntamento tantissime persone da tutte le parti del mondo per stare insieme e ascoltare insieme la musica e le parole che generosamente Luca ha donato loro nelle tantissime ore di diretta quotidiana che ha dato poi il via alla nascita di due album.

“Albert Einstein disse che la crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. -Così esordisce il cantautore vicentino Luca Bassanese all’uscita del suo nuovo singolo Democrisia- “La creatività -continua- nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura…chissà se in questa Demo-crisia troveremo la chiave per andare oltre le angosce quotidiane e ritrovarci a danzare ancora una volta sotto ad un palco un inno alla vita!”

Democrisia

Il brano “Democrisia” è colonna sonora dell’opera omonima di prima categoria dei maestri Lebigre&Roger al Carnevale Universale di Viareggio 2021

“Democrisia risuona tra i viali a mare ed ogni maschera diviene racconto, testimonianza, commedia dell’arte della vita. Siete pura meraviglia – dichiara Bassanese in merito al brano- o voi che create sogni nella magica fabbrica del Carnevale di Viareggio che andate oltre ogni facezia per riportare la narrazione dell’esistenza lungo le vie del mare, dove un adulto riscopre la sua essenza dietro ad una maschera danzante, mano nella mano assieme a tutti i figuranti e le maestranze che creano vortici di bellezza strabordante, enorme, immaginifica, per riportarci a comprendere il senso della vita dentro gli occhi di un bambino.” “Democrisia” di Luca Bassanese (testo e musica L.Bassanese; S.Florio), produzione artistica mix&mastering Stefano Florio per Ola ola music / Aida Music – Photo Cover by Christian Niederwolfsgruber

Videoclip Democrisia vede la partecipazione speciale della Compagnia del Carnevale di Lebigre&Roger

Videoclip by Livingston Film Lab

Dove scaricare gratuitamente il brano https://mailchi.mp/d5ce82bd434c/scarica_gratuitamente_democrisia

Dove ascoltare il brano https://fanlink.to/democrisia

Dove guardare il video https://youtu.be/ReaM5cEoZR0