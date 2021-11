Da Baci Perugina il nuovo Calendario dell’Avvento

Arriva il Calendario dell’Avvento Baci Perugina, che racconta le emozioni più belle attraverso i cartigli che avvolgono il gusto dell’inconfondibile cioccolatino

Per ogni giorno che ci separa dal Natale, il Calendario dell’Avvento di Baci Perugina racconta le emozioni più belle attraverso i cartigli che avvolgono il gusto inconfondibile del cioccolatino, simbolo per eccellenza dell’amore in ogni sua sfumatura. E sono proprio l’amore e le emozioni gli ingredienti essenziali del Natale: ogni 25 dicembre torniamo tutti un po’ bambini e le luci, la neve, i pacchetti sotto l’albero ci fanno riscoprire la magia, anche delle piccole cose. La stessa magia e stupore che si prova nell’aprire le finestrelle del proprio Calendario dell’avvento a partire dal primo giorno di dicembre.

“L’attesa del piacere è essa stessa un piacere”, ha scritto G.E. Lessing in una delle sue citazioni più celebri, e una delle attese più emozionanti è quella che scandisce il tempo che ci porta giorno dopo giorno al momento più magico dell’anno, il Natale. È ciò che vuole fare il nuovissimo ed esclusivo Calendario Baci: addolcire e accompagnare ogni giorno con un piccolo piacere che anticipa quello finale, l’arrivo del Natale e dei regali.

Il calendario dell’avvento è ormai un must have anche per i più grandi ma ha radici molto lontane, collocate nei paesi nordici. La storia, infatti, narra che il Calendario dell’Avvento nacque per arginare la curiosità e spasmodica attesa di un bambino tedesco dell‘800, Gherard Lang, che ogni mattina al suo risveglio domandava quanti giorni ancora mancassero al Natale. La madre, al limite della pazienza per le ripetitive richieste decise di cucinare i tradizionali biscotti speziati riponendoli in ventiquattro piccoli sacchettini. Aprendone uno ogni mattina, Gherard avrebbe avuto la sensazione del tempo che mancava, addolcendo la sua attesa e risparmiando alla mamma la solita domanda. La consuetudine casalinga proseguì negli anni a venire, e l’editore tedesco Gherard Lang nel 1908 ideò un calendario da colorare, con un disegno per ogni giorno a cui aggiunse successivamente le finestrelle da aprire ogni mattina. Negli anni la tradizione si diffuse assumendo caratteri più golosi e questo senso di compagnia per i giorni che dividono dal Natale, a partire dal primo di dicembre, si è diffuso in tutto il mondo che festeggia questa ricorrenza, estendendosi anche agli adulti con proposte e offerte fra le più disparate.

Oggi ad accompagnare l’attesa al Natale arriva il Calendario dell’Avvento Baci, per vivere l’emozione dell’attesa, condividendo con le persone care i sentimenti più belli attraverso le frasi dei cartigli che avvolgono l’iconico cioccolatino. Le speciali proposte del calendario dell’avvento di Baci saranno in grado di soddisfare tutti i palati. 24 deliziosi cioccolatini Baci dall’inconfondibile cuore al gianduia, e la nocciola intera, avvolti da cioccolato fondente Luisa classico, delicato cioccolato al latte, ricco cioccolato bianco ed intenso cioccolato fondente 70%.

Un modo, quello di Baci Perugina, buono, emozionante e dolce per vivere insieme l’emozione dell’attesa e trasmettere tutta la passione che solo un brand come Baci sa dare!

Il prezzo al pubblico consigliato per il Calendario dell’avvento Baci è di 11,99€.