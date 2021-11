Alti livelli di acido urico: occhio alle conseguenze

Alti livelli di acido urico: la gotta è solo la punta dell’iceberg costituito da rischio cardiovascolare e ipertensione arteriosa. Parla l’esperto

Negli ultimi anni l’attenzione verso l’acido urico è andata sempre più aumentando, principalmente perché questa molecola si è rivelata associata a un incremento del rischio cardiovascolare (CV) – sia nella popolazione generale sia nella popolazione ipertesa – e ha dimostrato di essere un fattore di rischio indipendente per lo sviluppo dell’ipertensione arteriosa. Ne ha parlato il Prof. Claudio Borghi, Ordinario di Medicina Interna all’Università degli Studi di Bologna, nel corso di un incontro virtuale sul tema “Acido urico e ipertensione uricemica”.

I motivi di una rinnovata attenzione verso l’acido urico e la sua modulazione plasmatica

«Occorre sottolineare che – nonostante sia riconosciuto da tempo un ruolo cardiolesivo di questo metabolita e soprattutto che l’iperuricemia sia un fattore di rischio CV- la “riscoperta” dell’acido urico in questo ambito clinico è relativamente recente, così come la necessità di modulare i suoi livelli plasmatici» premette Borghi. «In termini terapeutici, va considerato che alcuni farmaci hanno come attività principale la riduzione dei livelli di acido urico, mentre per altri questo potrebbe essere considerato un effetto secondario. Utilizzare questi ultimi per la loro indicazione principale può comportare un approccio più integrato alla gestione del rischio CV per il paziente».

A tale proposito, si ricorda che losartan è l’unico antipertensivo, appartenente alla classe dei sartani, che ha un’azione fortemente ipouricemizzante (20-25%, più che doppia rispetto ai calcio-antagonisti), caratteristica che, associata a un’epidemiologia che indica come dal 25 al 60% dei pazienti ipertesi in terapia farmacologica abbia un’uricemia alterata, induce a ritenere che – nell’ambito dell’iperuricemia – l’assunzione di losartan come strategia per il trattamento dell’ipertensione arteriosa, nell’ampia popolazione di pazienti ipertesi e lievemente iperuricemici, possa essere quella più adeguata.

I livelli di acido urico sierico e il rischio cardiovascolare

«I meccanismi alla base dell’iperuricemia sono fondamentalmente due: aumentata produzione oppure ridotta eliminazione» spiega l’internista. «La principale causa di iperuricemia (i cui valori medi nel mondo occidentale sono di 6,5 mg/dl) è il consumo di bevande edulcorate con fruttosio. Nell’80% dei casi l’iperuricemia è legata però a una ridotta escrezione più che a un eccessivo apporto». Ed è proprio sull’escrezione renale che agisce losartan, farmaco antipertensivo che ha anche un effetto uricosurico.

«In caso di diminuita escrezione, aumenta la concentrazione plasmatica di acido urico; data la sua solubilità relativamente bassa, una concentrazione superiore a 6,5 mg/dl determina la precipitazione del relativo sale solido, cioè l’urato monosodico, a livello articolare. Si formano così depositi (tofi) responsabili della sintomatologia della gotta (spesso confusa con l’artrosi), che fino a qualche anno fa era considerata l’unica manifestazione clinica dell’accumulo di questa sostanza» ricorda Borghi.

«Le problematiche articolari, insieme ai calcoli renali, rappresentano però solo una parte del problema: la punta dell’iceberg; l’enorme massa sommersa riguarda le patologie CV, che sono presenti indipendentemente o meno dalla gotta» precisa il professore. «È noto che, correlato all’aumento dei livelli circolanti di acido urico (già sopra a 5mg/ml si comincia a parlare di livelli elevati rispetto alla norma) si verifica un aumento del rischio di ipertensione, diabete e malattie CV».(fig. 1)

Fig. 1 – Curve di Kaplan-Meier che evidenziano come livelli di acido urico sierico (SUA) oltre la soglia di 5-6 mg/dl siano predittivi di mortalità generale e CV.

Va sottolineato, prosegue Borghi, che è l’acido urico in quanto tale che si correla con un aumentato rischio cardiovascolare, e non la presenza di precipitati. Occorre soprattutto considerare che, attualmente, i farmaci ipouricemizzanti hanno come uniche indicazioni la gotta; in tutti gli altri casi non è possibile un intervento farmacologico con un inibitore della xantino ossidasi. «In questo quadro, diventa interessante la possibilità di utilizzare un farmaco in grado di ridurre non solo il rischio CV- come azione principale – ma anche i livelli circolanti di acido urico: un tipo di approccio terapeutico peraltro raccomandato dalle attuali linee guida, in quanto consente di controllare un fattore di rischio come l’ipertensione e contestualmente ridurre i livelli circolanti di acido urico».

Aspetti epidemiologici dell’uricemia e conseguenze pressorie

Dati italiani mostrano una prevalenza di iperuricemia (superiore 6 mg/dl) che nel quinquennio dal 2005 al 2009 è passata dall’8,5% al 12% nella popolazione generale; se questi dati sono analizzati anche in relazione all’età, la popolazione maschile di oltre 75 anni presenta iperuricemia nel 40% dei casi, mentre quella femminile nel 25%. Uno studio condotto sulla popolazione generale italiana segnala che un terzo degli individui presenta livelli circolanti di acido urico superiore a 6 mg/dl. «La diffusione dell’iperuricemia è provocata fondamentalmente dalla modificazione delle abitudini alimentari» commenta il docente.

In particolare, uno studio condotto su una popolazione giapponese di soggetti non trattati con farmaci antipertensivi o ipouricemizzanti ha consentito di osservare che i livelli di acido urico sono leggermente inferiori nella popolazione femminile rispetto a quella maschile (5 mg/dl per le donne, 5,5 mg/dl per gli uomini), grazie all’effetto degli estrogeni sui valori dell’uricemia. (fig. 2)

Fig. 2 – Studio condotto su una popolazione giapponese. Livelli inferiori di acido urico e minore prevalenza di ipertensione nel genere femminile.

«Un’altra osservazione, clinicamente rilevante, riguarda il parallelismo esistente tra livelli circolanti di acido urico e il rischio di ipertensione arteriosa: più alti sono i livelli circolanti di acido urico, più è elevata la prevalenza dell’ipertensione arteriosa, nella popolazione sia maschile sia femminile» sottolinea Borghi. «È fondamentale la dimostrazione dell’importante quota di popolazione coinvolta da questo tipo di problema e il fatto che il rischio, in termini CV, tende a manifestarsi per livelli di acido urico che non vengono presi in considerazione in quanto considerati distanti dai livelli più elevati, tradizionalmente considerati pericolosi».

Va inoltre ribadito, aggiunge l’accademico, che il rischio CV non è correlato solo ai valori pressori, ma che sono coinvolti numerosi altri fattori, come diabete, obesità, fattori di tipo dismetabolico, alterazioni della funzione renale. Tutte queste condizioni aumentano il rischio CV e questi pazienti spesso non possono utilizzare farmaci ipouricemizzanti tradizionali, per l’assenza di indicazioni autorizzate. Per questo è importante disporre di una soluzione alternativa, quale appunto losartan.

La conferma meta-analitica, non associazione casuale ma nesso di causalità

«La letteratura scientifica si esprime con chiarezza: avere un aumento dei livelli circolanti di acido urico comporta un aumento del rischio di ipertensione arteriosa; tutte le metanalisi vanno in questa direzione: l’aumento dei livelli circolanti di acido urico, superiore a 6 mg/dl, comporta un aumento del rischio di ipertensione arteriosa. Si tratta di un criterio importante dal punto di vista epidemiologico: se tutti i dati vanno in una direzione, si deve pensare a qualcosa che va oltre la semplice casualità e che diventa un rapporto causale» rileva Borghi.

Livelli di acido urico intorno a 6 mg/dl, inferiori a quelli medi di saturazione determinano un aumento del rischio di ipertensione arteriosa. La conferma viene dal fatto che ridurre l’uricemia con un uricosurico nel ragazzo non sovrappeso riduce la pressione arteriosa, confermando che l’iperuricemia è un determinante fisiopatologico dell’aumento della pressione arteriosa, afferma l’internista. Resta il problema di come intervenire in caso di livelli di acido urico elevati, dal momento che i farmaci ipouricemizzanti sono indicati solo nel caso di gotta. Losartan, antipertensivo altamente ipouricemizzante, consente di intervenire sui valori pressori e al contempo migliorare i valori di acido urico.

Il meccanismo d’azione di losartan

L’acido urico è filtrato a livello del glomerulo renale e viene continuamente riassorbito attraverso diversi meccanismi; uno dei principali è il trasportatore degli urati, URAT1, che rappresenta il bersaglio di diversi composti farmacologici. Losartan, inibendo questo trasportatore, interferisce con il riassorbimento di una quota parte di acido urico con conseguente effetto uricosurico; l’acido urico non riassorbito prosegue il percorso nel tubulo renale e viene eliminato con le urine.

La riduzione dell’uricemia che si può osservare varia dal 20% al 25%, in relazione alla tipologia di paziente. Il paziente sovrappeso/obeso, iperinsulinemico, tende a ritenere molto acido urico a livello renale; in questa tipologia di pazienti si può ottenere una riduzione dei livelli di acido urico che arriva al 35%. In generale la riduzione si può attestare intorno al 10-15%. Se i valori di uricemia di partenza sono 6 mg/dl, si ottiene una diminuzione di 6-7 mg/dl; questo comporta, in termini di riduzione del rischio CV a lungo termine, un dato concretamente molto rilevante sotto il profilo clinico.

«Occorre sottolineare che losartan non va considerato direttamente una terapia ipouricemizzante, ma un farmaco pressorio che comporta anche una riduzione dell’uricemia come vantaggio addizionale a lungo termine. Quella di riduzione dei valori di acido urico va considerata un’azione ancillare a quella primaria, antipertensiva» rimarca l’internista. «In quest’ottica, non si ricercano variazioni percentuali altamente significative, quanto piuttosto un vantaggio anche piccolo mantenuto nel tempo. Non è l’obiettivo di questa terapia ottenere un valore di uricemia inferiore a 3 mg/dl, ma piuttosto un valore che potrebbe essere intorno ai 5-5,5 mg/dl».

Le raccomandazioni delle linee guida ESH, ESC, ISH ed EULAR

«Le linee guida della Società Europea dell’Ipertensione (ESH) raccomandano di valutare i livelli di acido urico come parte dello screening del paziente iperteso per un migliore inquadramento ed evidenziano la necessità di trattare i livelli sierici elevati di acido urico con farmaci che ne influenzino il livello, come losartan, fibrati o atorvastatina, o farmaci ipouricemizzanti nel caso di gotta» riporta Borghi. «In particolare, i dati derivati da una grande analisi pubblicata sul “British Medical Journal” parlano di un impatto della dieta sui livelli di uricemia non superiore al 10%; la stessa non può essere quindi la soluzione globale del problema».

Un ulteriore riconoscimento al ruolo dell’acido urico, aggiunge il cattedratico, deriva anche dalle ultime linee guida WHO-ISH (World Health Organization-International Society of Hypertension) che, nell’ambito dell’inquadramento diagnostico, inserisce – oltre agli esami obbligatori (esame delle urine, dosaggio di potassio, creatinina, glicemia a digiuno. colesterolo totale, ECG) – tra gli esami facoltativi (sulla base dell’anamnesi e dell’esame obiettivo) la misurazione dell’uricemia. Le stesse linee guida, per la riduzione dei valori pressori, puntano principalmente sulla prevenzione attraverso la modificazione dello stile di vita (corretta alimentazione e attività fisica regolare, ma anche abolizione del fumo e ritenzione sodica) al fine principale di perdere peso.

«Qualora non si ottenessero risultati soddisfacenti e, comunque, nei pazienti a più alto rischio CV, si ritenesse opportuno intraprendere un trattamento farmacologico, si specifica che tra le sei principali classi di farmaci antipertensivi (diuretici, betabloccanti, ACE-inibitori, calcio-antagonisti, alfa-bloccanti, antagonisti dell’angiotensina II [tra cui losartan]) che la scelta dovrebbe cadere sul farmaco che nel singolo paziente meglio risponde ad alcuni criteri, e cioè: profilo di rischio CV, presenza di danni d’organo e di complicanze cliniche legate all’ipertensione, olte che alla presenza di altre malattie concomitanti» riporta Borghi.

Anche nelle ultime linee guida ESC (European Society of Cardiology) del 2018 sulla gestione dell’ipertensione arteriosa è stato riconosciuto un ruolo di rilievo all’acido urico come fattore che influisce sul rischio CV nel paziente iperteso e, pertanto, si raccomanda la misurazione dell’uricemia nelle fasi di valutazione dei pazienti con elevati valori pressori. Quanto alle linee guida EULAR (European League Against Rheumatism), dichiarano di ridurre i livelli circolanti di acido urico, sotto 6 mg/dl o anche sotto 5 mg/dl, ma solo se il paziente ha gotta.

La terapia ipouricemizzante al di là dei farmaci indicati dagli enti regolatori

«La dieta apurinica è in grado di ridurre l’uricemia di 1 mg/dl, ma è poco accettata» ricorda il docente. «Quanto agli interventi farmacologici, questi prevedono due diverse categorie: gli inibitori della xantino-ossidasi e i farmaci uricosurici. I primi sono due, l’allopurinolo (una molecola storica) e febuxostat, più recente. Questi farmaci hanno come indicazione specifica la presenza clinica evidente di malattia da deposito di urati. Negli altri casi, non ci sono farmaci che presentino indicazioni autorizzate».

Per evitare un uso off-label, specifica, è possibile utilizzare farmaci che presentino anche un effetto uricosurico, sfruttabile come vantaggio addizionale in termini di protezione cardiovascolare. Losartan è l’unico antipertensivo che possiede proprietà uricosuriche spiccate (rispetto, per esempio, ai calcio-antagonisti), dato che interagisce con il sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS) ed essendo il recettore dell’angiotensina II il principale determinante di danno nell’ipertensione arteriosa. (fig.3)

Fig. 3 – Confronto tra farmaci che influiscono sui livelli di acido urico sierico.

Borghi fa notare che la riduzione dei livelli di acido urico garantita da losartan è graduale, non eccessiva e non comporta il rischio di ipouricemia, correlata a sua volta a un aumento del rischio di eventi CV. In prevenzione CV, inoltre, losartan è il farmaco che vanta il miglior effetto uricosurico.,

Riduzione dei livelli di acido urico e diminuzione del rischio CV, le prove in letteratura

Sono presenti in letteratura dati sulla reversibilità del rischio CV in relazione a diminuiti livelli di acido urico, soprattutto in caso di pazienti con iperuricemia gottosa, spiega l’esperto. «Sono state inoltre raccolte evidenze nei pazienti con iperuricemia che vanno incontro a una riduzione di acido urico nel tempo e se si valuta la curva di diminuzione dei livelli di iperuricemia invece che il valore in assoluto, si osserva una riduzione dell’incidenza di ipertensione, diabete e complicanze CV rispetto a chi si muove nella direzione opposta. Si tratta quindi di considerazioni clinico-epidemiologiche che mostrano come esista una correlazione tra eventi CV e variazione dei livelli di acido urico, sia quando quest’ultimo aumenta sia quando si riduce».

I dati dello studio Life, però, hanno consentito di identificare l’impatto della riduzione dell’uricemia, dimostrando l’entità del beneficio globale conseguente alla riduzione dei livelli di acido urico sia per losartan sia per gli inibitori di SGLT2, attraverso un meccanismo d’azione analogo. Lo studio Life, in particolare, ha dimostrato che, nei pazienti trattati con beta bloccante, si osserva una crescita progressiva dei livelli circolanti di acido urico, crescita molto più rallentata nel caso di losartan. (fig.4)

Fig. 4 – Studio LIFE. Confronto tra losatan e atenololo in termini di effetto ipouricemizzante.

I MESSAGGI CHIAVE

Avere livelli circolanti elevati di acido urico nel plasma comporta un aumentato rischio di sviluppare ipertensione. Le due condizioni sono fra loro strettamente collegate. Molte meta-analisi e vari studi hanno evidenziato che non si tratta solo di un’associazione casuale ma che vi è un nesso di causalità- Tutte le principali linee guida europee e internazionali riconoscono nell’iperuricemia un fattore di rischio per l’ipertensione arteriosa e, quindi, per la salute cardiovascolare. Tale analita deve essere quindi misurato e monitorato tra gli altri esami di laboratorio, specie nei pazienti a più alto rischio. Una gestione ottimale dell’ipertensione arteriosa non può non passare da una gestione ottimale dell’uricemia: Le curve pressorie e quelle dell’uricemia sono parallele: quanto più aumenta l’ipertensione, tanto più aumenta l’uricemia, e viceversa. È stato dimostrato che un’azione ipouricemizzante nel tempo permette di migliorare i valori pressori: Peraltro gli unici farmaci indicati per ridurre l’uricemia sono gli inibitori della xantino-ossidasi, impiegabili sono in caso di precipitati di sali di urato (gotta). Losartan è l’unico antiipertensivo che possiede proprietà uricosuriche spiccate (rispetto, per esempio, ai calcio-antagonisti) e consente di controllare un fattore di rischio come l’ipertensione e contestualmente ridurre i livelli circolanti di acido urico. Occorre sottolineare che losartan non va considerato direttamente una terapia ipouricemizzante, ma un farmaco pressorio che comporta anche una riduzione dell’uricemia come vantaggio addizionale a lungo termine. Quella della riduzione dei valori di acido urico va considerata un’azione ancillare a quella primaria, antipertensiva.

Q&A, tre risposte a quesiti specifici

Qual è esattamente la relazione tra acido urico e rischio cardiovascolare?

Sono diversi i meccanismi che correlano l’acido urico al rischio cardiovascolare. In primis è presente un’azione diretta dell’acido urico, che ha la capacità di penetrare a livello delle cellule e promuovere lo stress ossidativo. Un secondo meccanismo si correla al fatto che la via metabolica che produce l’acido urico, tramite la xantina ossidasi, condiziona un aumentato stress ossidativo. Infine, occorre considerare che l’acido urico ha la capacità, a livello vascolare, di esprimere i recettori dell’angiotensina II. L’effetto uricosurico di losartan potenzia il meccanismo d’azione antipertensivo del farmaco stesso, che agisce bloccando gli stessi recettori dell’angiotensina II.

Nella pratica clinica viene normalmente effettuato lo screening dei livelli di acido urico?

Le linee guida lo affermano in maniera perentoria: è doveroso effettuare almeno una determinazione per inquadrare i pazienti ipertesi. Diverso è comprendere quale significato venga poi attribuito a questa rilevazione. È necessario effettuare il dosaggio dell’uricemia al paziente iperteso per definire il quadro e scegliere la terapia farmacologica di conseguenza.

L’effetto uricosurico è una prerogativa solo di losartan o potrebbe essere un effetto di classe?

Per quanto finora osservato, l’effetto uricosurico è riconosciuto solo per losartan, mentre nel caso di valsartan appare molto modesto. È possibile che la differenza tra losartan e gli altri sartani sia correlata al fatto di essere un profarmaco. Quindi è il profarmaco che ha un effetto uricosurico e non il suo metabolita attivo, composto che si lega con il recettore per l’angiotensina. In questo caso si potrebbe ipotizzare l’esistenza di due diversi farmaci all’interno della stessa molecola, che hanno destini diversi dal punto di vista sia farmacocinetico che farmacodinamico: uno mirato al recettore dell’angiotensina e l’altro con azione esercitata nei confronti dello scambio dell’acido urico a livello tubulare renale. Altri farmaci utilizzati per ridurre il rischio CV che mostrano un effetto uricosurico sono l’atorvastatina e il bezafibrato mentre l’acido acetilsalicilico a basse dosi e i diuretici aumentano l’uricemia.