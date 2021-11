SHADOWBOY MYZIC torna con un nuovo singolo

Fuori il nuovo singolo con video ufficiale del rapper siciliano di origine ghanese SHADOWBOY MYZIC, insieme ad ARTICLE WAN

L’inarrestabile artista SHADOWBOY MYZIC l’1 Ottobre è tornato con il suo nuovo singolo “SPOIL DER”, disponibile su tutti i digital stores, Spotify e YouTube con il video ufficiale da non perdere.

“SPOIL DER” presenta la collaborazione con il noto rapper ghanese ARTICLE WAN, icona musicale dell’anno ai “Teen Achievers Awards 2017” e tra i pochi ad esibirsi ai “Ghana Music Awards UK” nel 2019.

SHADOWBOY MYZIC dopo aver trattato la tematica legata all’amore con il suo scorso singolo “BETTER” (ft. KELVYN BOY), che ha raggiunto quasi le duecentomila streams su Spotify e con cui ha ottenuto un grande interesse dal pubblico italiano, nel nuovo brano “SPOIL DER” risalta la ricerca della lucidità nella quotidianità di ognuno di noi. Nel video ufficiale si nota difatti un’atmosfera ricca di divertimento, grazie anche alla presenza di veri amici, con un richiamo al reale e apprezzato cambiamento di vita da parte dei due artisti.

“SPOIL DER” è caratterizzato da vere sonorità Afrobeat e parla dell’importanza della vita, del divertimento, della spensieratezza e del saper gestire lo stress giornaliero,

valorizzando l’importanza di mantenere le proprie positive vibes nonostante i vari intoppi che da affrontare.

SHADOWBOY MYZIC – “Se ti racconto ciò che ho passato nel mio percorso di vita, probabilmente ti metterai a piangere per me. Ho vissuto tante e tristi situazioni, ma ho continuato a lottare e anche grazie a Dio la mia vita sta cambiando. Continua a lavorare duro e non mollare mai perche il tuo giorno ricco di fortuna è in arrivo.”

ARTICLE WAN – “Perché sei preoccupato? Anche la città chiamata “Warri” ha dimenticato le sue preoccupazioni. Se i tuoi pensieri sono legati ai soldi, dimentica i problemi e non preoccuparti, divertiti e goditi la vita, in quanto il denaro è paragonabile ai visitatori del mondo: arrivano e ripartono.”

Segui SHADOWBOY MYZIC

instagram.com/shadowboymyzic

Segui ARTICLE WAN

instagram.com/articlewani