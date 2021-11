Revisione auto, scattano i rincari: costerà 10 euro in più

Non bastavano i rincari di benzina e gasolio . Ad appesantire le spese degli automobilisti arrivano anche aumenti per il costo della revisione auto. Lo denuncia il Codacons , che protesta contro l’ennesima stangata sulle tasche dei consumatori.

“A partire da oggi 1 novembre il costo-base del “collaudo” presso le sedi della Motorizzazione aumenterà da 45 euro a 54,90 euro, con un aumento della tariffa del +22% – spiega il presidente Carlo Rienzi –. Se la revisione è fatta in un’autofficina autorizzata, il costo passa da 66,88 euro a 79,02 euro (quindi 12,14 euro in più). Questo per effetto di un Decreto interministeriale firmato dal Ministero delle Infrastrutture e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che va ad appesantire le spese per la gestione dei veicoli in capo alle famiglie, già stremate dalla corsa senza sosta dei prezzi di benzina e gasolio”.