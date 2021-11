“Post Mortem” in prima visione su Rai4: la trama

Stasera in Tv “Post Mortem”, film con regia e sceneggiatura dell’ungherese Péter Bergendy: la trama della pellicola in prima visione su Rai4

Ancora un appuntamento da brivido su Rai4, lunedì 1° novembre alle 21.20, con il film in prima visione assoluta “Post Mortem”, vincitore del Premio Rai4 nell’edizione 2020 del Trieste Science+Fiction Festival e candidato ungherese come Miglior Film internazionale agli Oscar 2021.

Ambientato in un lugubre paese della campagna ungherese a inizio ‘900, “Post Mortem” racconta l’ingaggio del fotografo Tomàs da parte della giovane Anna che gli chiede di recarsi al suo villaggio, flagellato dalla febbre spagnola, per dedicarsi alle fotografie post-mortem delle numerose vittime.

Tomàs accetta, ma ben presto si rende conto che il villaggio nasconde un inquietante segreto e delle presenze spettrali stanno cercando di mettersi in contatto con lui. Caratterizzato da una puntuale ricostruzione storica, Post Mortem porta la firma in regia e sceneggiatura dell’ungherese Péter Bergendy che riesce fondere con estro e personalità l’immaginario folcloristico della sua terra, la superstizione contadina e l’innovazione tecnico-scientifica, che in questo caso è rappresentata dalla fotografia.