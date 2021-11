I The Mills su YouTube con il video di “Celine”

Fuori finalmente su YouTube “CELINE”, il nuovo video del brit-combo vicentino The Mills: il brano è anche online sulle piattaforme streaming

I vicentini The Mills, guidati dal frontman Morris, dopo il successo del precedente singolo A Liar In The Sun, brano entrato nella playlist editoriale Spotify Rock Italia, tornano con un nuovo video, tratto dal brano Celine, di recente uscita.

I The Mills nascono ad inizio 2019, ultimo progetto di Morris (già New Ivory e Muleta) per “rielaborare i miei demoni come fossi su un’amaca in una stazione di servizio”. L’album d’esordio Cerise è stato pubblicato nel 2020 da Overdub Recording. La band, nel frattempo stabilizzatasi attorno a Morris e Augusto Dalle Aste, ha visto il successivo inserimento di Federico Leder, quindi dell’ultimo arrivato Piero Pederzolli. Nell’Aprile 2021 pubblicano il singolo Useless per Dischi Soviet Studio.

” Il video di CELINE è una visione digitale ‘filtrata a microscopio’ di attimi e frammenti storici di repertorio; Il tutto, realmente accaduto, si ricompone e incastra in una successione ipnotica che va ad esaltare l’epicità umana e i forti contrasti con le sue stesse debolezze”.

Ascolta CELINE qui: https://backl.ink/147678487

Guarda il video di CELINE QUI

CREDITS

Il brano è stato registrato, mixato e masterizzato da Matt Bordin all‘Outside Inside Studio durante l’Autunno 2020.

Scritto da Morris, eseguito da The Mills.

Morris (Voce e chitarra), Lorenzo Valè (Chitarra solista), Augusto Dalle Aste (Basso elettrico), Piero Pederzolli (Batteria).

CREDITS VIDEO

Video di Nicola Cioffi

Concept di Nicola Cioffi e Marco “Turco” Zenari