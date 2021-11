Giuseppe Fava pubblica “Aspetto che ritorni”

“Aspetto che ritorni” è il titolo del brano che segna l’esordio discografico da solista del cantautore siciliano Giuseppe Fava

“Aspetto che ritorni” (ascolta su Spotify) è il titolo del brano che segna l’esordio discografico da solista del cantautore siciliano Giuseppe Fava, disponibile in digitale e in radio. Il singolo sarà seguito dal videoclip, diretto dall’agenzia Mc Guffin di Palermo.

Giuseppe Fava racconta così questo nuovo lavoro, che anticipa l’uscita dell’album – registrato al Mob di Palermo, mixato da Sarò Tinè e masterizzato presso lo studio La Maèsta di Giovanni Versari – prevista per fine ottobre: “Diffidenza, gelosia, cose non dette, lasciate a fermentare, ricordi da conservare e altri da dimenticare, il desiderio di una vita “normale”, il sesso come unità di misura della coppia e l’attesa che ritorni, forse, anche l’amore. “Aspetto che ritorni” mischia emozioni contrastanti, ma apre le porte al desiderio di una vita normale e alla voglia di lasciare alle spalle alcuni ricordi, mentre altri lasciati lì a fermentare. È il sentimento della diffidenza vissuto in chiave positiva, cioè quello fatto di parole e di emozioni semplici. La semplicità di una storia contorta e genuinamente vera. Il sesso, la complicità, l’affinità restituiscono valore e giustizia all’attesa di un ritorno.”

Giuseppe Fava (@giuseppefavaofficial) • Foto e video di Instagram