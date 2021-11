Clostridioides difficile: terapia con microbioma efficace

Una terapia sperimentale che utilizza il microbioma intestinale è risultata sicura ed efficace nel trattamento dell’infezione ricorrente da Clostridioides difficile

Una terapia sperimentale che utilizza il microbioma intestinale è risultata sicura ed efficace nel trattamento dell’infezione ricorrente da Clostridioides difficile (CDI), secondo i dati di cinque abstract presentati a IDWeek.

RBX2660 è un potenziale bioterapeutico vivo basato sul microbiota di prima classe. I dati presentati alla conferenza provenivano da due studi di fase 3 e da tre studi di fase 2 che ne studiavano l’uso negli adulti.

C. difficile (CDI) è una minaccia urgente per la salute pubblica, secondo il CDC, e rappresenta quindi un’esigenza medica significativa insoddisfatta per i pazienti affetti da questa malattia. Attualmente, gli antibiotici sono lo standard di cura per il trattamento della CDI e trattano la malattia, ma sono anche un fattore di rischio predominante per un circolo vizioso di recidive.

In cinque studi prospettici di un programma decennale, i ricercatori miravano a valutare la sicurezza e l’efficacia di RBX2660 come terapia preventiva per CDI ricorrenti, nonché il suo impatto sul microbioma dei partecipanti allo studio.

Complessivamente, gli studi hanno incluso 723 pazienti trattati attivamente, tutti di età pari o superiore a 18 anni, che avevano avuto almeno una recidiva di CDI dopo un episodio primario e che avevano completato almeno un ciclo di terapia antibiotica standard.

Nel complesso, gli studi hanno dimostrato che RBX2660 ha ridotto costantemente la ricorrenza di CDI, con un massimo del 78,9% dei partecipanti che è rimasto libero da recidiva per 8 settimane dopo il trattamento.

Durante lo studio, ai pazienti che non hanno risposto al trattamento iniziale è stato offerto un ciclo di trattamento aggiuntivo, che ha aumentato la riduzione delle recidive all’84,4%. I ricercatori hanno riferito che i partecipanti che hanno risposto al trattamento sono rimasti privi di CDI per 6 mesi e fino a 2 anni.

I dati degli studi che valutano la sicurezza hanno rivelato che la percentuale di partecipanti che hanno segnalato eventi avversi emergenti dal trattamento nel gruppo RBX2660 era simile a quella nel gruppo standard di cura più placebo, con la maggior parte degli eventi avversi di gravità lieve o moderata e non vita minaccioso.

Ulteriori dati condivisi negli studi hanno dimostrato che, tra i partecipanti che hanno risposto al trattamento, RBX2660 ha “aumentato significativamente” i batteri intestinali associati alla salute, in particolare Bacteroidia e Clostridia, e ha ridotto i batteri intestinali associati alla patologia CDI, Gammaproteobacteria e Bacilli, entro 7 giorni dal trattamento. Secondo gli studi, questi effetti sono stati mantenuti 6 mesi dopo il trattamento.

Oltre a rimuovere i batteri nocivi, RBX2660 sembrava anche rimuovere batteri potenzialmente mortali resistenti agli antimicrobici dal microbiota intestinale e apparentemente ha mantenuto basso il numero di questi geni per almeno 6 mesi. Nel complesso, i dati confermano l’efficacia e il profilo di sicurezza coerenti di RBX2660.

Teena Chopra, professore di medicina interna e malattie infettive presso la Wayne State University, ha affermato che l’incidenza di C. difficile nel corso degli anni è stata frustrante e deludente, segnando un “grande divario” nelle malattie infettive.

“Nella mia lista dei desideri come medico c’è che i miei pazienti non tornino con CDI ricorrenti. Voglio qualcosa che possa interrompere quel ciclo e migliorare il microbioma dei pazienti”, ha sottolineanto Chopra, che non è stata coinvolta negli studi. “Questo ci dà molta speranza di trattare questi pazienti perché è coerente e affidabile e ha mostrato una risposta clinica sostenuta”.

Riferimenti

Bancke L, et al. Abstract 167. Presented at: IDWeek; Sept. 29-Oct. 3, 2021 (virtual meeting).

Blount K, et al. Abstract 1064. Presented at: IDWeel; Sept. 29-Oct. 3, 2021 (virtual meeting).

Braun T, et al. Abstract 1042. Presented at IDWeek; Sept. 29-Oct. 3, 2021 (virtual meeting).

Hau, H, et al. Abstract 129. Presented at: IDWeek; Sept. 29-Oct. 3, 2021 (virtual meeting).

Papazyan R, et al. Abstract 1039. Presented at: IDWeek; Sept 29-Oct. 3, 2021 (virtual meeting).