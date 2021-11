Arriva il kit da cucito extra lusso firmato Ludovica Mascheroni

Il kit da cucito extra lusso firmato Ludovica Mascheroni: un regalo di Natale utile, bello e all’insegna della sostenibilità per una moda che “non si butta ma si ripara”

Ludovica Mascheroni, azienda italiana specializzata in arredamento e abbigliamento di alta gamma, presenta per Natale 2021 il kit da cucito extra lusso. Un regalo utile, bello e all’insegna della sostenibilità. Tema più che mai attuale e che trova spazio in un’idea di moda votata alla qualità e alla sua conservazione. Una moda che “non si butta ma si ripara”. E il kit da cucito firmato Ludovica Mascheroni è stato ideato proprio per questo nobile fine.

Realizzato a mano dagli artigiani dell’azienda, presenta tutto il necessaire per la riparazione dei capi: puntaspilli, aghi, ditale, rocchette in legno con fili di diversi colori, forbici da cucito, metro in pelle, gesso da sarto. Un piccolo scrigno per la riparazione dei capi che diventa un elegante oggetto di arredo, rifinito con cura in ogni dettaglio.

È disponibile in tre versioni:

Noce canaletto ed eucalipto, rivestito in pelle,

“Gessato” in eucalipto e rovere. L’effetto “gessato” è dato dall’alternanza di colorazione del legno, frutto della maestria degli artigiani dell’azienda,

Rovere sbiancato e rivestimento pelle.

Per tutte e tre le versioni, cerniere in ottone palladio e maniglie in pelle.

«Puntiamo alla creazione di capi di abbigliamento della massima qualità perché possano essere usati a lungo, stagione dopo stagione e tramandati di generazione in generazione. Per questo, abbiamo dato vita anche agli strumenti per la loro conservazione: dall’armadio con sistema di sanificazione a ozono, ai bauli e scrigni con essenze di legno naturalmente antitarmiche e dotati di cilindretti imbevuti nelle fragranze profumate, fino a questo prezioso oggetto di design con tutto il necessaire per la riparazione», dichiara Fabio Mascheroni, proprietario e fondatore del brand insieme alla moglie Roberta Caglio.

Un oggetto dal sapore un po’ retrò reinterpretato in chiave contemporanea, per gli amanti delle cose belle, fatte a mano in Italia. Un elemento di design unico, apprezzato da chi vive la moda come ricerca e conservazione della massima qualità.

Ludovica Mascheroni

Boutique e Showroom, Via Gesù 13 Milano