The Weeknd sposta i suoi concerti negli stadi

Per The Weeknd date rivoluzionate e spostate in avanti per una maggiore organizzazione. Il cantautore ora rischia di esibirsi in Italia nel 2023

Troppe richieste e The Weeknd è costretto a spostare il suo tour mondiale dai palazzetti agli stadi. È stata la stessa star di Toronto ad annunciare il cambiamento che presto lo vedrà rivoluzionare un calendario già fitto. L’interprete di “Call out my name” era atteso in Italia il 31 ottobre e l’1 novembre 2022, tra esattamente un anno.

La location, andata subito sold out come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it), al momento era quella del Mediolanum Forum di Assago (Milano) che non basterà a contenere la richiesta di biglietti sforata già da tempo. Qualche settimana dopo l’annuncio del tour, The Weeknd aveva dovuto raddoppiare la data nostrana e ora si ritrova a dover stravolgere tutto in corsa. Troppo complicato continuare ad aggiungere date. Gli stadi, quindi, saranno la soluzione migliore.

Da settimane in cima all’airplay radiofonico con il singolo “Take my breath”, lo Starboy si scusa con i fan e annuncia l’arrivo di un calendario nuovo di zecca che lo porterà in ogni angolo della Terra.

“Le date del tour ‘After Hours’ si stanno spostando e inizieranno nell’estate del 2022 a causa dei limiti delle arene e del desiderio di fare qualcosa di più grande e speciale per i fan che richiederanno gli stadi”, scrive il 31enne.

Cosa succede ai concerti in Italia?

Contando che l’inizio del tour era previsto per il prossimo marzo, c’è da ipotizzare che tutte le date verranno spostate in avanti. Il rischio, se così vogliamo chiamarlo, è quello di vedere The Weeknd in Italia solo nel 2023. Il lato positivo? Saranno messi in vendita nuovi biglietti. Non resta che aspettare un aggiornamento.

Cosa fare con i biglietti acquistati?

Chi ha già comprato quelli per il Mediolanum Forum riceverà informazioni per il rimborso e avrà una priorità d’acquisto dei nuovi tickets, questo quanto spiega lo stesso The Weeknd. Ulteriori informazioni arriveranno nelle prossime settimane.