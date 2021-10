Squid Game a Milano dal Vivo con Enigma Room

Squid Game a Milano dal Vivo grazie a Enigma Room. L’obiettivo è superare le 6 prove per vincere il premio in palio (senza violenze e sangue)

Prima o poi ce lo saremmo dovuti aspettare: Squid Game si potrà provare a Milano dal vivo. Ovviamente senza spargimenti di sangue e violenza.

Enigma Room infatti, una delle più note escape room milanesi, ha ideato una nuova esperienza di gioco che si ispira fedelmente all’ormai famosissima serie TV coreana che sta spopolando in tutto il mondo.

I partecipanti, ognuno identificabile da un grande numero scritto sulla maglietta che gli verrà fornita, saranno accolti dalle famose guardie rosa mentre il frontman con cappotto e maschera nera illustrerà mano a mano le 6 adrenaliniche prove che i partecipanti dovranno affrontare.

Alcune delle sfide saranno molti simili a quelle viste nel prodotto di successo targato Netflix, mentre altre saranno completamente inedite. I partecipanti, ognuno dei quali beneficerà di “3 vite”, avranno il compito di superarle per poter arrivare al termine, diventare il campione e vincere il premio messo in palio. Non i 45,6 miliardi di Won, ma ingressi gratuiti in una delle escape room della società.

Squid Game dal vivo è sicuramente un’esperienza da non perdere sia per i fan della serie che per gli appassionati di gioco. Si potrà giocare fino a 30 persone in contemporanea e ci si può iscrivere sia da soli che in gruppi, l’importante è aver compiuto almeno 16 anni.

E tu, avrai il coraggio di partecipare?