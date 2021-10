OiRA: sul sito Inail un webdoc per valutare rischi in ufficio

Basta un clic e si può scoprire, in maniera sintetica ed esauriente, tutto quello che si deve fare per effettuare la valutazione dei rischi in ufficio attraverso l’applicativo europeo OiRA (Online interactive Risk Assessment). È online sul sito dell’Inail il webdoc che illustra lo strumento dedicato al settore Uffici, pubblici e privati, presente nel software comunitario.

Informazioni su normativa, fattori di rischio e misure di prevenzione. Il webdoc è stato realizzato nell’ambito di un progetto pilota di OiRA in Italia, finanziato e gestito dall’Agenzia Europea sotto il coordinamento della Direzione centrale prevenzione e con il supporto tecnico della Direzione centrale per l’organizzazione digitale dell’Inail. Cliccando sul webdoc, è possibile visualizzare le informazioni principali su OiRA e su tutte le fasi della valutazione dei rischi fino alla redazione del report finale, ovvero del documento di valutazione. Si possono esaminare, con l’aiuto della grafica, i principali rischi presenti in ufficio attraverso specifiche voci: microclima e temperatura, illuminazione, postura al videoterminale, affaticamento visivo e mentale. Il webdoc consente inoltre di visionare la legislazione di riferimento attraverso un link apposito e di scaricare infografiche, social cards e un videotutorial dedicato.

Uno strumento europeo per identificare e valutare i rischi negli ambienti di lavoro. Ideata dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha), OiRA è la piattaforma interattiva di valutazione dei rischi creata per aiutare i datori di lavoro nell’identificazione dei fattori di rischio sui luoghi di lavoro e nell’individuazione delle misure di prevenzione e protezione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Nella versione italiana l’adattamento alla legislazione su sicurezza e salute. Attraverso un gruppo di lavoro interistituzionale presieduto dall’Inail, lo strumento, appositamente adattato alla legislazione italiana, è stato rilasciato a seguito dell’emanazione del d.m. 23 maggio 2018 ed è poi stato aggiornato in grafica e layout nella versione successiva del marzo 2020.