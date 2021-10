Novara: No Green Pass come deportati ebrei, è bufera

A Novara manifestanti No Green Pass vestiti come gli ebrei deportati: è polemica. Speranza: “Fuori dalla grazia di Dio”. Zingaretti: “Vergognatevi e vaccinatevi”

Manifestanti no green pass vestiti come gli ebrei deportati nei campi di concentramento, con tanto di filo spinato a unirli. È successo sabato per le strade di Novara, nel corso del consueto corteo per protestare contro il certificato verde. Ma la decisione dei manifestanti di indossare degli abiti che ricordavano le divise riservate ai deportati nei lager nazisti ha suscitato numerose polemiche. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato a ‘In mezz’ora in più’, non ha usato mezzi termini: “Quello che ho visto a Novara è fuori dalla grazia di Dio“.

ZINGARETTI: “VERGOGNATEVI E VACCINATEVI”

“No-vax vestiti come deportati nei lager nazisti. Vergognatevi: siete dei privilegiati che non si vaccinano e vivete liberi solo grazie al fatto che altri lo hanno fatto per voi. Egoisti perché pensate solo al vostro ego e non alla catastrofe del lavoro, sociale, economica e produttiva che provocherebbe non vaccinarsi e tornare indietro”. Lo scrive su Facebook il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, che rincara la dose: “Siete ignoranti o siete in malafede perché solo in questo caso potete fare questi paragoni. Vogliamo vivere liberi e sicuri e questo obiettivo lo danno solo la scienza e la campagna vaccinale. Vergognatevi e vaccinatevi”.

MARCUCCI (PD): “FOLLI SCRITERIATI, MI FANNO PAURA E PENA”

“Persone che non hanno mai visto un lager, che non hanno mai studiato la storia, che non hanno mai sentito un racconto dai loro nonni. Mi fanno paura, mi fanno pena e chiedo scusa per chi ha patito l’inaudita violenza nazifascista. Paragonare il vaccino, il green pass, a quello che è avvenuto in Europa, è da folli scriteriati come le persone che ieri hanno manifestato a Novara”. Come spiega la Dire (www.dire.it) lo scrive sui propri canali social Andrea Marcucci, senatore del Partito democratico.

Foto Twitter