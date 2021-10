MSD sigla un accordo da 11,5 miliardi di dollari per acquisire Acceleron Pharma e ottiene un farmaco per l’ipertensione polmonare in fase III

Il gigante farmaceutico Merck and Co (in Italia noto come MSD) acquisirà Acceleron Pharma, azienda focalizzata sulle malattie rare, con un accordo valutato a circa $ 11,5 miliardi.

MSD ha prevalso su Bristol Myers Squibb, che già possiede circa l’11,5% della società. BMS ha ottenuto la partecipazione in Acceleron quando ha acquisito Celgene, che ha siglato più accordi di collaborazione con l’azienda nel 2008 e 2011.

Quella partnership ha portato all’approvazione di luspatercept nel 2019 per il trattamento dell’anemia nei pazienti adulti con beta talassemia che richiedono trasfusioni regolari di globuli rossi (RBC). Il farmaco viene promosso congiuntamente da BMS e Acceleron che ne dividono i profitti.

Con l’acquisizione, MSD otterrà il controllo del portafoglio di trattamenti di Acceleron per le malattie rare, compreso il farmaco sotatercept per l’ipertensione polmonare arteriosa (PAH) di fase III.

Il farmaco di Acceleron è un agente sperimentale progettato per essere una trappola selettiva per i membri della superfamiglia TGF-beta. Il farmaco è progettato per riequilibrare la segnalazione BMPR2, che è un driver molecolare chiave della PAH, un raro disturbo progressivo caratterizzato dalla costrizione delle arterie polmonari e da un’elevata pressione sanguigna nella circolazione polmonare. Nel 2019, sotatercept ha ricevuto la designazione di farmaco orfano per la PAH dalla U.S. Food and Drug Administration.

Sotatercept rafforzerà la pipeline PAH esistente di MSD che include Adempas, che ha ottenuto in un accordo di licenza con Bayer. All’inizio di quest’anno, MSD ha iniziato uno studio di fase II/III sulla PAH di MK-5475, uno stimolatore di guanilato ciclasi solubile (sGC) per via inalatoria.

L’acquisizione di MSD pone l’azienda in una posizione leader tra le aziende focalizzate sulle malattie rare. E, se Sotatercept sarà approvato, diminuirà la dipendenza dell’azienda dal suo farmaco blockbuster per il cancro, Keytruda, che è sulla buona strada per diventare il farmaco più venduto nel mondo e fornisce circa la metà del flusso di entrate di MSD. Gli analisti fissano le vendite di Sotarcept a circa $2 miliardi se verrà approvato. Il faemaco è attualmente in uno studio di fase III in corso.

MSD è stata coerente con il suo focus strategico, che include molteplici acquisizioni negli ultimi anni. Alcuni di questi acquisti includono i 425 milioni di dollari in contanti in anticipo per acquisire OncoImmune, così come un accordo da 1,85 miliardi di dollari per Pandion Therapeutics, focalizzato sull’autoimmunità.

Graybosch ha ipotizzato che a MSD potrebbe essere richiesto di scaricare la sua attività di fase II/III PAH a causa di preoccupazioni di potenziale monopolio di mercato. Anche se entrambi i farmaci hanno diverse forme di meccanismi, la Federal Trade Commission potrebbe sollevare questa preoccupazione.