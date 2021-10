Ed Sheeran parla dei Maneskin: ecco cosa ha detto

Ed Sheeran parla dei Maneskin e loda la band italiana vincitrice dell’Eurovision: l’artista ha da poco debuttato con il suo nuovo album ‘=’ (Equals)

“Quello che ritengo bellissimo dei Maneskin è che io guardo l’Eurovision Song Contest ogni anno e ci sono due tipi di canzoni. Quelle scherzose che tutti amiamo, divertenti, come quella della Germania dove il ragazzo canta con un hot dog e una mano, o ci sono quelle canzoni serie che emergono e che sono davvero pazzesche. Ma quello che avevano i Maneskin era l’intero pacchetto, prima di partecipare. ⁣Non avevano solo una canzone, ma un insieme di cose. Quindi si sono mostrati come una band molto molto legata, che suonava in giro per l’Italia ottenendo un grande successo, che aveva 4, 5, 6 canzoni fortissime già pronte per essere pubblicate”, ha dichiarato Ed Sheeran sui Maneskin durante un’intervista rilasciata a Fanpage.it. Nel corso della chiacchierata l’artista – che ha da poco debuttato con il suo nuovo album ‘=’ (Equals) – ha detto cosa pensa della vittoria della band italiana all’Eurovision: “Questa è la prima cosa che amo di loro: penso che sia fantastico che abbiano vinto, penso che dovessero vincere, ma penso anche che se non avessero vinto sarebbero comunque arrivati al successo. ⁣Il mondo sta diventando più universale rispetto a quello che ascolta e la lingua non significa più quello che significava 10 anni fa. La radio inglese dovrebbe suonare musica inglese, quella francese musica francese, quella italiana in gran parte musica italiana, ora senti tutti i tipi di lingua dappertutto”.

Ed Sheeran, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha poi concluso il suo pensiero sui Maneskin, parlando della loro partecipazione al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas il 6 novembre: “Abbiamo avuto tre canzoni dei Maneskin nella radio pop in Inghilterra, quella davvero davvero pop. Credo sia meraviglioso che la lingua si stia espandendo, che non ci siano barriere. Che la bella musica sia bella a prescindere dalla lingua in cui viene fatta”.

IL VIDEO