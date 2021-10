Covid: molnupiravir dimezza il rischio morte

Covid: l’antivirale molnupiravir dimezza il rischio di ospedalizzazione e morte nei pazienti contagiati

MSD e Ridgeback Biotherapeutics hanno annunciato che il farmaco sperimentale molnupiravir ha ridotto significativamente il rischio di ospedalizzazione e morte in un’analisi ad interim pianificata dello studio di fase III MOVe-OUT in adulti a rischio, non ospedalizzati, con COVID-19 lieve-moderata. MSD ha detto che prevede di chiedere alla FDA l’autorizzazione per l’uso di emergenza per l’antivirale orale il più presto possibile.

“Essere il primo antivirale orale in ambito ambulatoriale a mostrare un beneficio è piuttosto notevole”, ha osservato Nick Kartsonis, vicepresidente senior della ricerca clinica alla MSD, aggiungendo “è chiaramente un punto importante nell’evoluzione della nostra lotta contro la COVID-19”. L’azienda ha detto che si aspetta di produrre 10 milioni di cicli di trattamento entro la fine del 2021, con altre dosi previste per il prossimo anno, mentre ha stipulato un accordo di approvvigionamento con il governo degli Stati Uniti per fornire circa 1,7 milioni di cicli di trattamento.

Nessun decesso è stato osservato nel braccio molnupiravir

Lo studio MOVe-OUT ha arruolato adulti non ospedalizzati con COVID-19 da lieve a moderata confermata in laboratorio, almeno un fattore di rischio associato a esiti negativi della malattia e insorgenza dei sintomi entro cinque giorni prima della randomizzazione. L’obiettivo primario di efficacia dello studio è quello di valutare l’efficacia di molnupiravir somministrato due volte al giorno per cinque giorni rispetto al placebo come valutato dalla percentuale di partecipanti che sono ricoverati in ospedale e/o muoiono dal momento della randomizzazione fino al giorno 29.

Un’analisi ad interim di uno studio di fase 3 ha rilevato che il 7,3% dei pazienti trattati con molnupiravir è stato ricoverato in ospedale entro 29 giorni. Dei pazienti che hanno ricevuto un placebo, il 14,1% è stato ricoverato in ospedale o è deceduto entro il giorno 29. Non sono stati riportati decessi nei pazienti a cui era stato somministrato molnupiravir entro il periodo di 29 giorni, mentre sono stati segnalati 8 decessi nei pazienti trattati con placebo.

I risultati basati su 775 pazienti hanno mostrato che molnupiravir ha ridotto il rischio di ricovero e di morte di circa il 50%. Tutti i 775 partecipanti allo studio avevano Covid-19 sintomatico confermato in laboratorio e sono stati assegnati in modo casuale a molnupiravir o placebo entro cinque giorni dall’inizio dei loro sintomi.

Ogni partecipante non era vaccinato e aveva almeno un fattore sottostante che li metteva a maggior rischio di sviluppare un caso più grave del virus. I fattori di rischio più comuni includevano l’obesità, l’età superiore ai 60 anni, il diabete e le malattie cardiache.

La parte di fase 3 dello studio è stata condotta in più di 170 siti, in paesi tra cui Stati Uniti, Brasile, Italia, Giappone, Sud Africa, Taiwan e Guatemala.

Lo studio ha mostrato che l’efficacia di molnupiravir non è stata influenzata dai tempi di insorgenza dei sintomi o dai fattori di rischio sottostanti dei pazienti.

Arresto anticipato dello studio

Le aziende hanno aggiunto che su raccomandazione del comitato indipendente di monitoraggio dei dati dello studio e in consultazione con la FDA, il reclutamento nello studio è stato interrotto presto a causa di questi risultati positivi. MSD e Ridgeback hanno indicato che più del 90% dell’arruolamento previsto di 1550 pazienti è stato reclutato nello studio.

I risultati hanno mostrato che molnupiravir ha ridotto il rischio di ospedalizzazione e/o morte in tutti i sottogruppi chiave e che l’efficacia non è stata influenzata dai tempi di insorgenza dei sintomi o dal fattore di rischio sottostante. Inoltre, il farmaco ha dimostrato “un’efficacia coerente” tra le varianti virali Gamma, Delta e Mu sulla base del 40% dei partecipanti con dati di sequenziamento virale disponibili.

MSD e Ridgeback hanno detto che l’incidenza degli eventi avversi (AE) era paragonabile nei due bracci dello studio, mentre gli AE legati al farmaco si sono verificati nel 12% delle persone nel gruppo molnupiravir contro l’11% in quelli dati al placebo. Inoltre, l’1,3% dei soggetti che hanno ricevuto molnupiravir ha interrotto la terapia dello studio a causa di un AE rispetto al 3,4% nel gruppo placebo.

Risultati della Interim Analysis

I risultati della Interim Analysis pianificata hanno valutato i dati di 775 pazienti inizialmente arruolati nel trial MOVe-OUT di fase III prima o alla data del 5 agosto 2021.

Nel momento della decisione di interrompere l’arruolamento di nuovi pazienti sulla base dei risultati convincenti di efficacia della Interim Analysis, il trial aveva quasi concluso l’arruolamento dei 1.550 pazienti previsti (essendo stato arruolato quasi il 90% del totale dei pazienti).

I criteri di eleggibilità hanno previsto che tutti i pazienti avessero una diagnosi di COVID-19 lieve o moderata confermata in laboratorio, con la comparsa dei sintomi entro 5 giorni dalla randomizzazione nello studio.

Tutti i pazienti dovevano presentare almeno uno dei fattori di rischio associati con un basso disease outcome al momento dell’arruolamento nello studio.

Molnupiravir ha ridotto il rischio di ospedalizzazione e/o di decesso in tutti i sottogruppi principali dello studio; l’efficacia non è risultata impattata dalla data di comparsa dei sintomi o dai fattori di rischio sottostanti. Inoltre, sulla base dei partecipanti arruolati con viral sequencing data (circa il 40% dei pazienti arruolati), molnupiravir ha dimostrato un’importate efficacia nelle varianti virali Gamma, Delta e Mu.

L’incidenza di ogni evento avverso è risultata comparabile nei gruppi trattati con molnupiravir e con placebo (rispettivamente 35% e 40%). Allo stesso tempo, l’incidenza di eventi avversi legati al farmaco è risultata comparabile (12% e 11%, rispettivamente).

Un numero di pazienti inferiore ha interrotto la terapia nel gruppo di controllo trattato con molnupiravir (1,3%) rispetto al gruppo trattato con placebo (3,4%).