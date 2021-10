Con REACH studenti più informati sulle sostanze chimiche

Il Ministero della Transizione Ecologica ha lanciato una piattaforma divulgativa per conoscere come funzionano Reach e CLP

Pubblicata sul portale www.reach.gov.it la piattaforma di e-learning “A scuola con il REACH e il CLP… insieme per essere più sicuri” dedicata agli studenti e ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

La piattaforma ha lo scopo di accrescere la conoscenza sulle sostanze chimiche e sulle miscele presenti nella quotidianità, di informare sulle modalità per un loro utilizzo sicuro, promuovendo cambiamenti nelle abitudini, finalizzati alla diminuzione dell’esposizione a sostanze che possono rappresentare un rischio per l’ambiente e per la salute umana. La piattaforma intende sostenere studenti e insegnanti nel loro percorso di formazione sui temi dell’educazione ambientale, partendo dalla descrizione del sistema europeo che disciplina i Regolamenti REACH ( Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals, acronimo di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) e CLP (Classification Labelling and Packaging of substances and mixtures, acronimo di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele), regolamenti che disciplinano la produzione, l’importazione e l’utilizzo delle sostanze chimiche.

Il percorso proposto dalla piattaforma prevede, oltre a un quiz di valutazione iniziale, la mappa dei contenuti e un’introduzione sui principali temi legati all’ambiente e alla salute umana, tre temi principali:

Tema A, Esplorando….il mondo della CHIMICA,

Tema B, Esplorando…il mondo della NORMATIVA EUROPEA,

Tema C, Il coinvolgimento della SOCIETÀ CIVILE.

Sono inoltre contenuti materiali multimediali di approfondimento (filmografia, libreria e altro), proposte di attività pratiche e creative, giochi.

Il materiale didattico contenuto è liberamente fruibile dai docenti e dagli studenti dopo aver effettuato il login creando il proprio account sulla pagina https://elearning.reach.gov.it/login/signup.php

Il materiale didattico contenuto nella piattaforma è stato predisposto dal Gruppo di lavoro Formazione e Informazione del Comitato tecnico di Coordinamento (istituito a livello nazionale per l’attuazione del Regolamento REACH) e ha visto la partecipazione, nell’elaborazione dei contenuti, del Ministero della Salute, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dello Sviluppo Economico, Centro Nazionale Sostanze Chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS-CNSC), l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

Il portale www.reach.gov.it è gestito dalla Divisione IV della DG Patrimonio Naturalistico del Ministero della Transizione Ecologica. Tale portale è stato realizzato per garantire l’accesso del pubblico alle informazioni sulle sostanze chimiche e sulle attività del Comitato Tecnico di Coordinamento per l’attuazione del Regolamento (CE) n.1907/2006 – “Regolamento REACH”, istituito con D.M. 22 novembre 2007.