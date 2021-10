CleverConnect chiude round di finanziamenti da 30 milioni

CleverConnect chiude un round di finanziamenti da 30 milioni di euro (Serie B). Obiettivo: conquistare la leadership italiana ed europea delle soluzioni di recruiting

CleverConnect, azienda specializzata nelle soluzioni di recruiting, annuncia la chiusura di un nuovo round di finanziamento da 30 milioni di euro (Serie B), ottenuto grazie al supporto dei suoi investitori storici Citizen Capital e Sofiouest, oltre che di Digital⁺ Partners (Germania). Questa nuova raccolta di capitale consentirà all’azienda non solo di imprimere un forte impulso al suo sviluppo europeo, ma anche di rafforzare il suo organico nonché di accelerare i suoi investimenti nell’IA per rivoluzionare le soluzioni di Talent Acquisition. CleverConnect mira a conquistare la leadership europea del settore del Talent Acquisition e ad accompagnare un numero sempre maggiore di candidati nella ricerca del lavoro in tutto il continente.

30 milioni di euro per rafforzare la presenza in Italia e in Europa…

Grazie a questo nuovo finanziamento, CleverConnect punta ad accelerare la diffusione delle sue soluzioni in Italia e in Europa. L’azienda infatti prevede in particolare di consolidare la sua presenza nell’Europa meridionale, oltre ad imprimere un forte impulso alla sua crescita in Germania e svilupparsi nell’Europa settentrionale.

In termini pratici, ciò significa:

un incremento dell’organico già presente in Spagna e in Italia (+ 15 assunzioni previste) ;

; l’apertura di un ufficio in Germania (inizio 2022), con l’assunzione di un team di 20 persone;

muovere i primi passi nell’Europa settentrionale (Paesi Bassi, Danimarca) dove sono previste altre 5 assunzioni.

Complessivamente sono ben 150 le nuove assunzioni previste entro la fine del 2022, 40 delle quali andranno a supportare le ambizioni internazionali di CleverConnect, principalmente in posizioni dell’area vendite. Oltre un centinaio di dipendenti saranno inoltre integrati nell’organico francese dell’azienda, la metà dei quali saranno impiegati nei team tecnici e di prodotto.

… e diventare leader della Talent Acquisition basata sull’intelligenza artificiale

Questo nuovo passo attesta la ferma volontà di CleverConnect di accompagnare sempre più aziende di qualsiasi dimensione (dalle PMI ai grandi gruppi) in tutte le delicate questioni del reclutamento, sia in Italia che in ambito internazionale, oltre che un numero sempre maggiore di candidati nella ricerca del lavoro. In effetti, forte di una solida base di oltre 7,5 milioni di iscritti alla sua piattaforma Meteojob, l’azienda punta ad arrivare a sostenere più di 25 milioni di candidati entro la fine del 2023. CleverConnect prevede quindi un aumento del 50% del suo fatturato nel 2022 e il conseguimento della leadership europea del settore del Talent Acquisition entro il 2024.

Un’ambizione realistica in un settore caratterizzato da una forte espansione in cui, soprattutto a causa della situazione sanitaria con le relative conseguenze sui metodi di lavoro, le aziende hanno sensibilmente accelerato la digitalizzazione dell’area HR e i processi di reclutamento.

“I prossimi 24 mesi saranno estremamente delicati in termini di Talent Acquisition in Europa, una situazione dovuta alla ripresa post-Covid, a un significativo turnover nelle aziende e alla carenza di manodopera in molti settori. In un contesto simile, la selezione del personale assume un ruolo sempre più strategico per tutte le aziende”, sottolinea Marko Vujasinovic, CEO di CleverConnect.

“Queste ultime dovranno trasformarsi radicalmente e digitalizzare i propri processi di reclutamento per renderli più agili e più in sintonia con le esigenze dei candidati, per evitare di trovarsi in grandi difficoltà. Ovviamente l’Intelligena Artificiale svolgerà un ruolo di prim’ordine in questa trasformazione, agevolando la connessione tra aziende e candidati, suggerendo nuovi percorsi di carriera e nuove opportunità”, aggiunge Louis Coulon, co-fondatore di CleverConnect.

“Infine, se investiamo così tanto in R&S è anche perché crediamo nel nostro contributo alla trasformazione del mercato del lavoro, per una maggiore trasparenza, equità e giustizia. È anche questo il senso del nostro impegno e la missione di CleverConnect”, precisa Gonzague Lefebvre, co-fondatore e responsabile della strategia del gruppo.