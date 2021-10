The Slow Readers Club al Biko di Milano nel 2022

Confermata la data dei The Slow Readers Club del 16 febbraio 2022 al Biko di Milano: ecco tutte le informazioni per i biglietti del concerto

A seguito delle ultime disposizioni indicate dal Decreto Capienze, la data di The Slow Readers Club del 16 febbraio al Biko Club di Milano è confermata. Il concerto recupera le date di maggio 2020 e di aprile 2021 e a supporto della rock band di Manchester ci saranno gli October Drift.

I biglietti per lo show di febbraio sono disponibili su Ticketone, quelli già acquistati per le date di maggio 2020 e aprile 2021 rimangono validi per la nuova data. Ingresso riservato ai possessori di tessera ARCI.

THE SLOW READERS CLUB + OCTOBER DRIFT

16 febbraio 2022 – Biko – Milano

Biglietto: € 10,00 + prev.

Ingresso con tessera ARCI

Biglietti acquistabili su Ticketone

info su www.bpmconcerti.com

La band di Manchester The Slow Readers Club è tornata il 10 settembre 2021 con il nuovo singolo Tell No Lies, un potente inno alternativo pronto in tempo per il tanto atteso tour britannico, che prenderà il via il 25 settembre al Foundry di Sheffield. Il tour era stato originariamente fissato per la primavera del 2019 in concomitanza con l’uscita dell’album The Joy Of The Return.

Parlando della traccia, il frontman Starkie osserva: “La canzone parla della capacità della musica di trasportarti da qualche altra parte, facendo sparire tutte le tue ansie per 3 minuti buoni. Il testo si allontana consapevolmente dai nostri lavori più introspettivi, esistenziali e carichi di sventura con cui siamo fatti conoscere. Sembra che il mondo abbia bisogno di melodie allegre in questo momento, dato che la vita reale è già stata abbastanza desolante”.

Airborne Panic Attack è il primo assaggio di musica nuova degli October Drift dall’uscita nel 2020 dell’EP Naked, una raccolta di canzoni spoglia e straordinariamente emotiva che mette in mostra le capacità di songwriting variegato e virtuosistico della band. L’EP ha seguito l’enorme successo del loro album di debutto Forever Everything, una gemma rock dalle influenze pop che è stata accolta con ampi consensi dalla critica, ottenendo elogi da artisti del calibro di NPR, Clash, Kerrang, Louder Than War, In Stereo Magazine e molti altri.