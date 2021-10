The Pineapple Thief pubblicano il nuovo videoclip

The Pineapple Thief pubblicano il nuovo video live “Someone Pull Me Out Of Here” dall’album fuori su tutte le piattaforme streaming

Come ultima anticipazione dell’uscita di “Nothing But The Truth”, fuori per Kscope, The Pineapple Thief pubblicano il nuovo video live di “Someone Pull Me Out Of Here”, un brano originariamente apparso sul loro album del 2012 “All The Wars”.

GUARDA LA PERFORMANCE LIVE DI “SOMEONE PULL ME OUT OF HERE”

Bruce Soord commenta: “È stato davvero speciale reinterpretare questo brano dopo così tanti anni. E’ ancora una delle mie composizioni preferite e con Gavin che aggiunge le sue nuove parti di batteria, sembra completamente nuova. Da un punto di vista compositivo, è veramente particolare in quanto anche se apparentemente è semplice canzone rock, si sviluppa attraverso molteplici cambi di tempo. Anche se la chiave per me è che nessuno dovrebbe notarlo…”.

“Someone Pull Me Out Of Here” è disponibile come singolo su tutte le piattaforme digitali e come download istantaneo con i preordini digitali.

Nothing But The Truth cattura The Pineapple Thief nel loro massimo splendore, interpretando canzoni del loro celebrato repertorio, incluse, per la prima volta dal vivo, canzoni da Versions Of The Truth.